00632R將創ETF反分割首例 一文看懂ETF反分割

台股今年以來持續高檔，元大台灣50反1（00632R）淨值、股價直直落，預計10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，將創下台灣ETF反分割首例。但你知道什麼是台灣ETF反分割嗎？有什麼優缺點？投資人該注意什麼？這裡讓你一文看懂。

ETF掛牌後，在市場長期發展趨勢下，各類型ETF每單位交易價格皆可能會因過高或過低造成交易不便利，為符合基金持有人最佳利益，由於ETF分割及反分割機制不影響基金資產規模、基金投資部位、未實現及已實現損益、會計科目及投資人關係等，為避免影響ETF未來的長期發展，投信公司可對ETF執行分割或反分割機制。

ETF分割及反分割機制

ETF分割及反分割為資產恆等機制，投資組合內之標的及其權重不受任何影響。ETF分割，意即將1受益權單位分割為數個受益權單位，分割後已發行受益權單位數按比例增加，每單位淨資產價值按比例減少；反之，ETF反分割，則係將數個受益權單位合併為1受益權單位，每單位淨資產價值等比例增加。

ETF分割及反分割機制的優點

一、ETF分割-降低投資門檻，提升商品流動性

當ETF商品價格過高，將會降低投資人進場意願，進而影響商品流動性，故ETF分割機制為最直接且最有效降低投資門檻之方式。

二、ETF反分割

1.降低交易成本

實務上，證券商對投資人每筆交易設有最低手續費門檻20元，以交易台股手續費千分之1.425計算，投資人不論交易股價為2元或是14元($14*1,000股*0.001425=$19.95)的ETF，所需的交易成本一樣，因此ETF反分割機制可有效的降低投資人的交易成本。

2.市價可準確反映淨資產價值之波動，有助帶動流動性

ETF為在交易所買賣之基金，與共同基金不同，係以市價交易，而非淨資產價值(即淨值)，因此買賣價差將影響投資人交易，買賣價差越小，交易成本就越低。

3.避免價格過低導致過度的投機買盤

當ETF價格過低，投資人交易此商品將更為容易，可能引發市場過度投機之買盤。

4.避免股價過低於交易所下市

在我國集中市場上市證券最低價格為0.01元，且依據109年3月19日金管證期字第1090335155號令，期貨信託ETF最近30個營業日的平均單位淨資產價值(NAV)，較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90％需終止信託契約。是以為投信公司執行ETF反分割機制以避免ETF達到下市清算之門檻。

投資人應注意事項？

一、需停止初級市場申購贖回、次級市場交易及轉換五個營業日

基金公司執行ETF分割及反分割機制時，需停止次級市場交易及轉換五個營業日，為配合停止次級市場交易，初級市場亦停止申購贖回五個營業日。

二、需召開受益人會議

有鑑於ETF分割及反分割需暫停交易，於暫停交易期間，若ETF淨資產價值大幅變動，投資人有無法及時了結部位之風險，對其權益有重大影響，故需經受益人會議同意，始得辦理ETF分割及反分割事宜。

三、恢復買賣價格以「ETF停止買賣前一日收盤價」計算

考量ETF分割及反分割旨在調整ETF價格，回歸至初次掛牌價格以利投資人於次級市場交易，為維持商品價格之延續性，故恢復買賣之交易價格以停止買賣前一日之收盤價計算之。

四、畸零受益權單位之現金返還

ETF分割機制不會產生畸零受益權單位，惟ETF反分割機制會有畸零受益權單位產生，故投信公司將以ETF單位淨資產價值計算應返還之現金退回給投資人。

五、融券及借券相關作業流程

為召開受益人會議須製作受益人名冊，須於會議召開前辦理停止過戶，另停止次級市場交易前亦需融券回補及強制還券以確定實際參與ETF分割及反分割之受益人名冊，尤其當ETF處於高度溢價時，亦可能同步推升市場融券及借券餘額，如ETF於此時執行分割或反分割機制，空方部位即須回補，故投資人應特別注意基金公司執行ETF分割及反分割作業期間之交易風險。

證交所表示，為使商品在未來更具競爭力，投信公司皆有可能評估各檔ETF的情形決定是否執行ETF分割及反分割機制，因此未來投資人如發現自己手上的ETF淨資產價值單日出現鉅額變化，不用過於緊張，可以先洽詢基金公司該檔ETF是否近期有執行ETF分割或反分割機制。