00929配息0.18元…年化配息率達10.9%！ 最晚8月19日需買進

前陣子有部台劇 「不夠善良的我們」許瑋甯飾演劇中女主角，一位約40歲公關公司的小老闆，她身上没有什麼錢卻想在60歲前存到2000萬，有可能嗎？財經雪倫挑戰這個任務，並以三種月薪數字計算出存2000萬要多久的時間。

2024-08-01 14:09