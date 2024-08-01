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00929配息0.18元…年化配息率達10.9%！ 最晚8月19日需買進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
規模突破2,400億元的復華台灣科技優息（00929）2024年8月配息金額公布。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
規模突破2,400億元的復華台灣科技優息（00929）2024年8月配息金額公布。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

規模突破2,400億元的復華台灣科技優息（00929）2024年8月配息金額公布。根據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.18元，以8月1日收盤價19.67元計算，單次配息率約0.9%，年化配息率達10.9%。

復華投信官網配息公告顯示，復華台灣科技優息ETF 8月除息日訂於8月20日，投資人若想參與該次配息，最晚須8月19日前持有或買進，並於9月13日領息。至於每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於8月14日公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及復華投信網站。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 除息

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