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ETF史上重大進展！00632R擬將反分割 這日將開受益人會議

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF史上重大進展，元大台灣50反1（00632R）擬將反分割。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
ETF史上重大進展，元大台灣50反1（00632R）擬將反分割。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

ETF史上重大進展，元大台灣50反1（00632R）擬將反分割！根據元大投信1日公告，擬將於10月17日上午10點以書面方式召開受益人會議，並自9月18日至10月17日止，停止受理本基金受益憑證過戶，00632R擬將以最小整數倍為反分割倍數。

元大投信公告表示，00632R有執行反分割的必要性與國際ETF實務案例，由於00632R為反向型指數股票型基金，以放空期貨為主要交易，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，適合追求單日報酬為投資目標且能夠承受相關風險之受益人；自10月31日上市以來，累積有近6萬受益人及約300億元的規模，是台股反向ETF中受益人數最多且規模最大的 ETF，在在顯示投資市場有一定比例受益人具台股市場反向投資及避險需求。

然因台股近年多呈長期上漲之趨勢，00632R主要以放空期貨為主要交易，ETF淨值自然相應呈現下降趨勢，考量ETF實務運作情形，為持續提供受益人避險交易資產配置元件，長期而言，確實有執行反分割需求。

綜觀國際間ETF發展實務，隨著標的資產價格長期發展，ETF將自然衍生出分割或反分割需求。有鑑於此，臺灣證券交易所2021年6月30日起實施ETF分割及反分割機制，以健全ETF交易制度並促進ETF市場發展。另於國外ETF市場，為避免ETF觸及下市之清算門檻而執行ETF反分割機制者，亦多有相關案例，此外，執行本ETF反分割之效益，尚有包含：降低ETF交易成本、使市價精準反映淨資產價值之波動，以及避免價格過低導致過度的投機買盤等。

綜上所述，執行00632R反分割作業具一定必要性，除符合受益人投資利益保護外，亦存在健全國內ETF市場之公益目的，且於海外ETF市場已行之有年。

而對00632R受益人而言，除了買賣價差縮小，代表的交易成本降低外，交易手續費亦有望降低。由於實務上不少證券商針對每筆交易設有最低手續費門檻20元，若以台股手續費千分之1.425計算，受益人交易股價14元以下的ETF均負擔相同的最低手續費（$14*1,000 股*0.1425%=$19.95）。舉例而言，同樣增加2萬元的本基金曝險，當基金市價為20元時要買入1張，手續費為29元（$20*1,000 股*0.1425%=$29）。但當基金市價為2元時要買入10張，若市場流動性充足，可單筆買入，手續費同為29元（$2*10,000 股*0.1425%=$29）；若市場流動性較低，需分2筆買入，手續費為40元（最低手續費$20*2 筆=$40）；若市場流動性不足，需分10筆買入，手續費為200元（最低手續費$20*10 筆=$200）。由此可見，反分割前，交易手續費可能為29元至200元（隨市場流動性而異），若反分割後，交易手續費為29元，故ETF反分割後，可望降低受益人交易成本。

00632R進行反分割後，淨值與受益權單位數將相應變化，但受益人持有本基金受益憑證總市值並不會因反分割改變，且若因反分割產生之畸零股，將以淨值返還於受益人。

根據00632R託契約及公開說明書相關規範，反分割之比例應為整數倍，且經受益人會議通過時之反分割後每受益權單位淨資產價值（即淨值），應大於或等於初次發行價格（即20元）。本次本基金執行反分割作業之反分割倍數目前預估為6倍，然實際執行之反分割倍數，需依受益人會議通過當日之反分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最小整數倍辦理。因此，提供受益人參考之舉例設算情況說明如後，若淨值介於2.86至3.33元間，反分割倍數為7倍；若淨值介於3.34至3.99元間，反分割倍數為6倍；若淨值介於4.00至4.99元間，反分割倍數為5倍，以此類推。

ETF 台股 市價 淨值

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