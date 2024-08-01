00936預計8月15日除息 每股配息0.16元、年化配息率10.9%

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）預計8月15日進行除息，最後買進日為8月14日，收益分配發放日為9月4日。本次每單位配息金額與前次一樣維持0.16元，以8月1日收盤價17.51元計算，單次配息率約0.9%、年化配息率約10.9%。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。

當行情回檔修正時，大型股容易成為外資的提款機，而中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，籌碼也相對集中，將有助於降低波動度，另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，中長期股價爆發力強。