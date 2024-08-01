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40歲才投資0056、0050、06208...60歲能存2千萬？達人揭3重點：沒問題

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
想要開始投資，無論何時都不晚。示意圖／聯合報系資料照
想要開始投資，無論何時都不晚。示意圖／聯合報系資料照

前陣子有部台劇 「不夠善良的我們」許瑋甯飾演劇中女主角，一位約40歲公關公司的小老闆，她身上没有什麼錢卻想在60歲前存到2000萬，有可能嗎？財經雪倫挑戰這個任務，並以三種月薪數字計算出存2000萬要多久的時間。

以下為影音內容：

如果40歲才準備開始踏入理財，可以從3點開始。

第一、檢視自身開支

「花太多錢」是不少人會忽略的一個「存不到錢」原因，明明薪水不錯，但偏偏戶頭空空，這時候或許就該看看自己都把錢花去哪裡？

將「不必要、想要」的花費減少，使開銷最小化、投資最大化。

第二、複利再投資

因為投資開始時間較晚，所以更要記得將複利再投入市場，讓錢滾錢才能加速累積資產。

第三、不要槓桿投資

俗話說「欲速則不達」，對於40歲以上才踏入市場的投資人來說，顧好身上的本金是一件非常重要的事情，因為能承受的風險相對較低，所以更應該選擇相對穩健、安全的方式進行。

不過每人能達成的條件也不盡相同，以月薪分3個級距試算達成存到2千萬的所需時間：

加速累積本金的3大要素，分別是「本金多、時間長、報酬高」

從表格中能明顯看出這3者對累積財產的速度影響甚大，若是能選好標的、報酬夠高，就算從40歲才開始投資理財，一樣可以在60歲的退休年紀，累積到2千萬的資產。

不過要如何選擇投資標的？

起步晚，代表能承擔的風險有限，可以從2個面向開始考慮，分別是「定期定額排行榜」、「成立10年以上ETF年化報酬率」

能夠經歷這2個考量點，代表該標的是「多人認同、多人購買」，最重要的是「績效經得起考驗」。

目前有3檔ETF符合上述條件，高股息的0056、市值型的0050、006208，3檔年化報酬率大約都落在11％～15％之間。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，未經同意禁止取用轉載。

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