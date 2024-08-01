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00878配0.55破紀錄、還有成分股8月要除息...前途大好！達人提注意1隱憂

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
00878昨日宣布每股配息0.55元。台股示意圖／聯合報系資料照
00878昨日宣布每股配息0.55元。台股示意圖／聯合報系資料照

昨日00878率先公告配息金額，每單位預估配發0.55元，以7月31日的收盤價22.97元計算，單季殖利率約2.39%；再暴力乘上4次計算，年化殖利率更來到9.57%。相比於上一季的0.51元，成長0.04元。

近期一個月，台股的波動幅度很大，短短幾天就蒸發2千點，不少人都不看好這次878會有多亮眼的表現。

結果在這情況下00878還能穩定輸出，甚至提高配息金額，真的很厲害！󠀠

稀飯從國泰投信官網揭露的淨值組成中，可以得知目前收益平準金有0.99元、資本損益平準金則有6.94元，兩者搭配，未來一年持續配發0.55元或許不是件難事，且目前成分股尚未完全除息，8月還能替00878繼續補入活水，創造更多股利收入。

從這樣的數據可能還感受不到00878的穩定！稀飯也把上次00878公告配息當日的淨值組成拿出來觀察，上次的收益平準金只有0.59元，資本損益平準金也只有6.19元，經過這3個月的時間，878反而更多茁壯了！所以這次加碼配息金額，看來是有所準備的！

同屬國泰投信發行的半年配ETF-國泰台灣5G+（00881），結合台灣5G上、中、下游的產業鏈，前三大持股分別為台積電、鴻海及聯發科。

本月每單位預估配發1元，半年殖利率約也來到4.11%之高，勢不可擋！不過，從國泰投信官網並無法得知其淨值組成，推估此次資本利得將會占不少！

另外，元大投信所發行的季配息市值型ETF-元大台灣ESG永續（00850），也公告預估每單位配發0.62元，單季殖利率約1.39%，相比於上季，配息同樣有所進步，以市值型ETF來說，這樣的表現很值得稱讚囉！

穩穩投資、持續買進、堅持不放棄，才能提高勝率呦！

不過，稀飯還是要提醒大家，根據過往經驗，開出漂亮成績的ETF都有機會大幅「溢價」，投資前建議查看相關資料，切勿追高！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 配息

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