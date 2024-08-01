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00923配息0.923元 掛牌後三次配息中最高、最晚這天買進

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股示意圖。圖/本報系資料照片
台股示意圖。圖/本報系資料照片

00923配息0.923元。8月即將配息的ETF陸續公告每股配發金額，根據群益投信官網公告資訊，群益台灣ESG低碳50 ETF（00923）此次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.923元，若以7月31日收盤價21.77元計算，單次現金配息殖利率近4.24％。

00923除息日訂於8月21日，想參與配息的投資人，最晚須在8月20日買進，配息發放日9月11日。

00923是半年配息一次，每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌上市以來，已配息兩次，並即將迎來第3次配息，前兩次配息均完成填息任務，此次每股配發0.923元則是三次配息以來最高配息金額。

財富管理專家表示，全球經濟陷入衰退的可能性低，科技產業受惠回補庫存的復甦需求加上AI趨勢延續，今年企業獲利恢復於成長軌道上，台股長多格局仍未改變。

00923群益台灣ESG低碳50 ETF 配息 除息

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