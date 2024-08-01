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債券ETF噴出去了！辣媽：一路從懷疑自己到現在有欣慰的感覺

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

聯準會主席包爾對九月降息的談話

當大家看到10年期利率明顯下滑，就意味著昨天有好消息了。雖然七月份維持利率不變，但聯準會主席包爾表示，「如果通膨持續溫和，九月的降息是現在聯準會正密切討論的議題」。

談論中也看到聯準會對於數據的關注，已經從前幾個月特別關注通膨，回調為同時關注「就業市場」與「通膨」。 所以未來降息與否勞動市場的各項數據，也是大家必要觀察的要點喔！

另外，有關美國公債供給的重要新聞...

昨天美國財政部下修2024下半年的發債計畫，第三季發債金額下調至7400億（原本8470億），第四季則為5650億。而且同時增加「回購債券」的金額到每季300億（原本是225億），代表著債券供給比原本預期的將減少。這對利率來說也是利多。

投資債券ETF的朋友，有欣慰的感覺嗎？至少我有。我買入ETF的時間，從10年期利率最低3.9% 最高到4.5%都有分散著買。一路看著股票一直漲，也懷疑自己過。但時間還是要拉長看，也同時保持觀察市場數據的變動，才能讓自己的投資更加穩健！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券ETF 美國公債 聯準會 通膨 降息

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