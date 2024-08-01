00878配出0.55超驚喜！理財達人揭1關鍵穩定成長：大盤修正也不怕

眾所矚目的00878昨日下午公告了8月除息期前公告，8月除息金額是0.55元（史上新高）！相信擁有00878的粉絲們都會很開心！

孫太原本預計這次配息可能不會太好，畢竟這陣子台股都在修正階段，且市場耳語很多，沒想到00878還是很給力，配出了創新高的金額！

穩穩的是00878帶給投資人的感覺！成分股分散，不過份集中於某些族群，穩定成長是國泰永續高股息所追求的目標。

最後，依目前官網資訊來看，00878的股利淨收入是0.99元，所以孫太合理猜想這次配發0.55元的組成應該只有小部分來自於54C，這一點要等到除息前3天才會有正式公告！屆時再來好好研究一下！

不論如何，再次恭喜所有持有00878的夥伴們。

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