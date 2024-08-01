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00923配息創高 8月20日最後買進日、8月21日除息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
00923配息創高，8月20日最後買進日、8月21日除息。（聯合報系資料照）
00923配息創高，8月20日最後買進日、8月21日除息。（聯合報系資料照）

7月劃下句點，8月將配息的ETF陸續公告每股預估配發金額，根據群益投信官網公告資訊，群益台灣ESG低碳50 ETF（00923）本次基金每受益權單位預估配發金額為0.923元，若以7月31日收盤價21.77元推估，單次現金配息殖利率近8.48%。除息日訂8月21日，想參與配息的投資人，最晚須在8月20日買進，配息發放日為9月11日。

00923群益台ESG低碳50採取半年配息，每年2月與8月除息，自2023年3月掛牌上市以來，已配息兩次，即將迎來第3次配息，前兩次配息也都順利完成填息任務，此次預估每股配發0.923元創下00923配息以來新高紀錄。

00923是台灣首檔低碳龍頭ETF，追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，也是首檔納入成分股低碳訴求的指數，致力於提供投資者，ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合，以滿足投資者的長期投資需求，其前三大持股分別為台積電、聯發科與鴻海。

財富管理專家表示，近期台股隨地緣政治不確定性與美國科技股修正而震盪回檔，不過鑒於全球經濟陷入衰退的可能性低，科技產業受惠回補庫存的復甦需求加上AI趨勢延續，今年企業獲利恢復於成長軌道上，台股長多格局仍未改變。

財富管理專家進一步指出，值得關注的是，在全球減碳趨勢下，具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局之重點，主因其在營運獲利上也可望維持較為穩健的表現，例如：AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期，建議投資人不妨透過如：00923這類選股兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來布局，掌握台股後市行情。

台股 配息

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