快訊

人力不足致行李延誤？桃勤員工不同解讀 無關缺不缺工

年齡增長不意味一定變衰老 破解3個常見關於老化的迷思

奧運柔道／楊勇緯無緣8強 心情沉澱三天後發聲了：能全力戰鬥是最幸福的事

半導體股大反彈 00939秒填息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
統一台灣高息動能（00939）也在最大權值股-聯電跳空開高、大漲近7%下，上演秒填息。圖／聯合報系資料照片
統一台灣高息動能（00939）也在最大權值股-聯電跳空開高、大漲近7%下，上演秒填息。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會7月FOMC會議維持利率不變，符合市場預期，聯準會官員也普遍認為越來越靠近啟動降息的時間點，加上超微（AMD）法說會看好AI晶片需求「超乎預期」，帶動半導體股展現報復性反彈，台股1日開盤大漲逾400點，除息的統一台灣高息動能（00939）也在最大權值股-聯電跳空開高、大漲近7%下，上演秒填息。

FOMC政策聲明仍未正式給出降息暗示，但會後記者會已透露更接近啟動降息的時間點，9月降息是選項之一；加上最新公布有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業上月的新增就業人數，寫今年初以來新低，薪資成長也放緩，提振市場對於降息的信心，推升美股四大指數收紅。

美股道瓊上漲99.46點或0.24%，收40,842.79點；那斯達克指數上漲451.98點或2.64%，收17,599.40點；標普500指數上漲85.86點或1.58%，收5,522.30點；費半上漲343.03點或7.01%，收5,233.18點。

AMD第3季營收財測高於市場預期，執行長蘇姿丰還上調今年AI晶片營收預估，凸顯其新的AI晶片需求維持強勁，推升股價上漲4.4%，帶動晶片股的漲勢，NVIDIA狂漲12.8%、台積電ADR大漲7.3%、聯電ADR大漲12.7%。

科技股大反彈，也帶動台指期一開盤漲點超過400點、台股開盤也跳漲逾300點，早盤漲跌持續擴大中，一度漲點擴大至452點，收復季線；而00939今日進行掛牌以來首次除息，每受益權單位除0.063元，換算單月配息殖利率為0.43%，在台股行情大漲挹注下，早盤上漲約0.8%，完成填息。00939在本次的配息組成中，來源100%是股利所得，收益分配發放日在8月26日。

00939追蹤特選臺灣上市上櫃高息動能指數，前十大成分股早盤雖漲跌互見，然最大權重股聯電以跳空開高方式，早盤一度大漲近7%，挹注ETF早盤一度漲幅來到1.2%。前十大成分股依序為聯電（2303）6.18%、統一（1216）6%、中華電（2412）5.52%、日月光投控（3711）5.4%、玉山金（2884）5.29%、台灣大（3045）4.66%、聯詠（3034）4.53%、遠傳（4904）4.32%、長榮（2603）4.29%、中租-KY（5871） 4.19%。

美國聯準會 降息

延伸閱讀

Fed稱通膨就業數據向目標接近 最快9月開始降息

Fed 決策／鮑爾說可能最快在9月降息

聯電：下半年獲利面臨壓力 車用需求仍不振

歐通膨升溫 9月降息添變數

相關新聞

00878配出0.55超驚喜！理財達人揭1關鍵穩定成長：大盤修正也不怕

孫太原本預計這次配息可能不會太好，畢竟這陣子台股都在修正階段，且市場耳語很多，沒想到00878還是很給力，配出了創新高的金額！

00929除息後股價回不去...還能買？達人試算7%殖利率合理價：現在便宜

00929除息之後一路南下，投資人們也都皮皮剉，那到底現在還能不能買呢？00929的便宜價、合理價又落在哪裡？就讓老牛帶你看下去吧！

00878配0.55塊…近四次配息殖利率達8.3％！ 專家：希望近期保持0.5元左右水準

前一次00878配發0.51元的時候，收益平準金為0.59元，那時我認為即將進入配息旺季，雖然看似乾涸的水庫，應該會被填滿，這次看了一下淨值組成，果然回到1元的水位。

00923配息創高 8月20日最後買進日、8月21日除息

7月劃下句點， 8月將配息的ETF陸續公告每股預估配發金額，根據群益投信官網公告資訊，群益台灣ESG低碳50 ETF（0...

半導體股大反彈 00939秒填息

美國聯準會7月FOMC會議維持利率不變，符合市場預期，聯準會官員也普遍認為越來越靠近啟動降息的時間點，加上超微（AMD）...

首檔台股 AI ETF 凱基00952問世

觀察7月最後一周，台股宛如坐上大怒神，指數蒸發上千點，今年以來行情火熱的AI相關概念股，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。