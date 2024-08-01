半導體股大反彈 00939秒填息

美國聯準會7月FOMC會議維持利率不變，符合市場預期，聯準會官員也普遍認為越來越靠近啟動降息的時間點，加上超微（AMD）法說會看好AI晶片需求「超乎預期」，帶動半導體股展現報復性反彈，台股1日開盤大漲逾400點，除息的統一台灣高息動能（00939）也在最大權值股-聯電跳空開高、大漲近7%下，上演秒填息。

FOMC政策聲明仍未正式給出降息暗示，但會後記者會已透露更接近啟動降息的時間點，9月降息是選項之一；加上最新公布有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業上月的新增就業人數，寫今年初以來新低，薪資成長也放緩，提振市場對於降息的信心，推升美股四大指數收紅。

美股道瓊上漲99.46點或0.24%，收40,842.79點；那斯達克指數上漲451.98點或2.64%，收17,599.40點；標普500指數上漲85.86點或1.58%，收5,522.30點；費半上漲343.03點或7.01%，收5,233.18點。

AMD第3季營收財測高於市場預期，執行長蘇姿丰還上調今年AI晶片營收預估，凸顯其新的AI晶片需求維持強勁，推升股價上漲4.4%，帶動晶片股的漲勢，NVIDIA狂漲12.8%、台積電ADR大漲7.3%、聯電ADR大漲12.7%。

科技股大反彈，也帶動台指期一開盤漲點超過400點、台股開盤也跳漲逾300點，早盤漲跌持續擴大中，一度漲點擴大至452點，收復季線；而00939今日進行掛牌以來首次除息，每受益權單位除0.063元，換算單月配息殖利率為0.43%，在台股行情大漲挹注下，早盤上漲約0.8%，完成填息。00939在本次的配息組成中，來源100%是股利所得，收益分配發放日在8月26日。

00939追蹤特選臺灣上市上櫃高息動能指數，前十大成分股早盤雖漲跌互見，然最大權重股聯電以跳空開高方式，早盤一度大漲近7%，挹注ETF早盤一度漲幅來到1.2%。前十大成分股依序為聯電（2303）6.18%、統一（1216）6%、中華電（2412）5.52%、日月光投控（3711）5.4%、玉山金（2884）5.29%、台灣大（3045）4.66%、聯詠（3034）4.53%、遠傳（4904）4.32%、長榮（2603）4.29%、中租-KY（5871） 4.19%。