元大 ETF 00850第3季預估配息0.62元 8月16日除息
具備「季配+永續+市值型」投資特色的元大臺灣ESG永續（00850）2024年第3季預估配息公告出爐，每受益權單位預估配發金額為0.62元，將在8月14日公告確定配息金額，8月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在8月15日前買進並持有，配息發放日則在9月12日。
據晨星(Morningstar)統計，00850今年以來至6月底，各期間績效均優於同類型基金平均，突顯市值型投資於資產配置的重要性，並反映於資本利得表現。依元大投信官網揭露淨值組成，至7月30日00850淨值44.53元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達22.08元，較2023年年底大幅成長66.4%。
元大投信指出，00850所追蹤的臺灣永續指數，於臺灣指數公司分類為市值投資型，目前主要成分股與0050高度相似，且成分股審核有單一個股權重上限30%上限，且最新成分股檔數為97檔，提供更為分散風險的投資選擇。至7月30日收盤，最新股價約只有0050四分之一，買進門檻相對更低。
元大投信表示，ETF的淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。
元大投信提醒，投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
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