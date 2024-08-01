00929除息後股價回不去...還能買？達人試算7%殖利率合理價：現在便宜
00929除息之後一路南下，投資人們也都皮皮剉，那到底現在還能不能買呢？00929的便宜價、合理價又落在哪裡？就讓老牛帶你看下去吧！
0929是第一檔月配息型高息ETF，目前規模來到2415億元，受益人數高達82萬人。
不過除息後股價一路「南下」，夥伴們似乎特別緊張，老牛今天就來分享00929的便宜價跟合理價吧。
00929成分股汰換&前十大成分股
今年6月00929替換了12檔成分股，而在前10大成分股中，也是半導體產業居多，其中聯詠、聯發科、光寶科都是老牛喜歡的高息股。
00929近12次配息狀況
00929屬於月配型ETF，近12次的配息總共配發了1.72元股利，平均每個月配發0.14元。
00929便宜價、合理價
00929近一年共配發了1.72元的股利。
便宜價：以現金股利1.72元計算，投資人若預期可以拿到7%殖利率，可反推股價為24.6元。
合理價：以現金股利1.72元計算，投資人若預期可以拿到6%殖利率，可反推股價為28.7元。
目前00929的股價是19.68元（2024年7月22日）仍然是處在便宜價之下。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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