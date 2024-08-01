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00929除息後股價回不去...還能買？達人試算7%殖利率合理價：現在便宜

聯合新聞網／ 股海老牛
00929除息後股價走低。台股示意圖／聯合報系資料照
00929除息後股價走低。台股示意圖／聯合報系資料照

00929除息之後一路南下，投資人們也都皮皮剉，那到底現在還能不能買呢？00929的便宜價、合理價又落在哪裡？就讓老牛帶你看下去吧！

0929是第一檔月配息型高息ETF，目前規模來到2415億元，受益人數高達82萬人。

不過除息後股價一路「南下」，夥伴們似乎特別緊張，老牛今天就來分享00929的便宜價跟合理價吧。

00929成分股汰換&前十大成分股

今年6月00929替換了12檔成分股，而在前10大成分股中，也是半導體產業居多，其中聯詠、聯發科、光寶科都是老牛喜歡的高息股。

00929近12次配息狀況

00929屬於月配型ETF，近12次的配息總共配發了1.72元股利，平均每個月配發0.14元。

00929便宜價、合理價

00929近一年共配發了1.72元的股利。

便宜價：以現金股利1.72元計算，投資人若預期可以拿到7%殖利率，可反推股價為24.6元。

合理價：以現金股利1.72元計算，投資人若預期可以拿到6%殖利率，可反推股價為28.7元。

目前00929的股價是19.68元（2024年7月22日）仍然是處在便宜價之下。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲股海老牛授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 配息 除息

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