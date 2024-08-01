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00878配0.55塊…近四次配息殖利率達8.3％！ 專家：希望近期保持0.5元左右水準

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

國泰永續高股息初步公布配息0.55元
除息日在8/16
最後買進為8/15
股息發放日在9/11

00878在7/31的淨值組成為
基本面額15元
收益平準金1元
資本損益平準金6.89元
合計為7/31的淨值22.89元

前一次00878配發0.51元的時候，收益平準金為0.59元，那時我認為即將進入配息旺季，雖然看似乾涸的水庫，應該會被填滿，這次看了一下淨值組成，果然回到1元的水位。

因此，照這樣看，00878近四次的配息為0.35+0.5+0.51+0.55＝1.91元，若大家用這個基準去看待殖利率，那麼以7/31收盤價22.97元來說，殖利率達8.3％。

配息季即將結束，這次配息之後，收益平準金水位將回到0.45元，後面會補多少資金進來，則有待觀察。希望近期內都有0.5元左右的配息水準，才不負廣大存股族的愛戴啊！

（上述數據皆以7/31日盤後資訊為準，每日數據皆可能有所不同，大家參考便是）

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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