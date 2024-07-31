00878繼續破紀錄配0.55元！ 存股哥：總是能超越所有人的期待

強者恆強，國泰永續高股息（00878）的實力無庸置疑，本季公告配息0.55再次破紀錄，那就表示我預估的0.45再次失準，但我認為我不是胡亂瞎猜，而是00878總是超越所有人的期待！

時間回到2022年，當年股市哀鴻遍野，許多ETF跌破發行價，配息配不出來的比比皆是，當年的00878雖也有一段跌幅，但至少還在發行價之上，且就算遇到熊市，00878還是能穩定的配出股息。

2022年00878股息分別配出0.3（1.52%）、0.32（1.79%）、0.28（1.62%）、0.28（1.67%），00878的穩健能讓你確保在熊市時還有一份穩定的現金流，這也是為什麼我將大多數借貸資金都買878的主因，就是因為它非常的穩！

目前台股正處於回檔階段，從7/11以來，一個月內已跌2191點，00878股價從高點24.66跌到22.97，也是有一波不小的跌幅，期間跌幅達6.5%，但是依然能配出破紀錄的0.55元，你就知道它在空頭時的配息能力有多麼驚人。

如果以今天收盤價22.97來看，單季殖利率2.39%，年化殖利率已衝上9.5%，即將趕上00919、00929，位列10%殖利率的頂尖水準，至於未來會不會突破年化10%殖利率，我認為以00878的實力不是問題。

我目前持有110張00878，本季股領$60,500，正式突破6萬大關，當然隨著時間的過去，我到張數跟股息只會越來越多，至於你說現在22.97會不會太高？還能不能買？這個問題我從18塊被問到現在，就由各位自行判斷嘍。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。