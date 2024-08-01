凱基台灣AI 50 16日開募

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
凱基台灣AI 50（00952）小檔案
凱基台灣AI 50（00952）小檔案

美國科技股帶頭回檔修正，台股月線也跟著翻黑，但行情拉回也吸引持續看多台股的買盤進場卡位台股ETF，推升整體台股ETF投資人續攀升中，新兵凱基台灣AI 50（00952）即將於8月16日開始募集，將成為盤面上第63檔台股ETF。

今年以來行情火熱的AI相關概念股正面臨股價大幅修正，台股更因地緣政治問題，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信表示，市場情緒引發籌碼面鬆動，但AI長線趨勢並未改變，短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機，建議現階段布局高純度的台股AI ETF。

著眼於AI風潮無遠弗屆，且台灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐，從AI的三大支柱：算力、算法與資料來看，台廠目前在算力市占率上掌握絕對優勢，凱基台灣AI 50是凱基投信旗下第三檔股票ETF，透過設立AI營收占比高門檻以集結台灣AI戰力，協助投資人紮紮實實吃到AI商機。

00952追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數，規劃10元發行價、月配息與收益平準金機制，由於ETF掛牌時間已經過今年的除權息旺季，所以最快配息時間將落在2025年中旬。

00952預定經理人施政廷表示，指數設計先以AI純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。為了確保AI趨勢能確實轉化為企業成長的養分，會從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股，且AI相關產業營收須占公司營收30%以上。

接下來剔除掉近四季ROE平均最低5%、近一年下跌且波動最高5%的公司，只留配息紀錄穩定、5月定審後會配息的公司，再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件。

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