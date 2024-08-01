兩檔重押金融ETF 逆勢收紅

台股歷經上半年大漲超過28.4%，7月行情宛如坐上大怒神，23日又出現大漲614點的史上第二大單日漲點；後續在強颱過境，於26日補跌殺752點，創史上次大跌點，而科技股淪為資金大舉調節的重心，導致台股ETF表現黯然失色，僅兩檔高含金的標的逆勢收紅。

美股進入超級財報周，加上美國總統大選白熱化，總統候選人川普不時發言、現任總統拜登強化中國半導體出口限制均對於台股構成不小的影響，加權指數接連失守月線、季線等重要關卡，自高點以來下跌2,217點，7月下跌832點或3.62%，月線終止連五紅。54檔台股原型ETF含息市價平均表現下跌4.02%，弱於大盤。

根據CMoney統計，約有44.4%的台股ETF單月表現贏過大盤，其中，有兩檔逆勢收紅，表現相當搶眼，分別是百分之百投資金融股的元大MSCI金融，以5.3%的漲幅高居全台股ETF第一強；第二強則是配置有65%金融股的國泰股利精選30，單月漲幅也有3.6%。

反應7月大盤修正時，以主要類股表現來看，僅金融保線類股表現突出，類股指數逆勢上漲3.22%，顯示穩定的金融股也成為避險重要標的，帶動含金量高的ETF突圍。此外，高股息ETF也發揮抗震的力道，包含永豐優息存股、復華富時高息低波、元大台灣高息低波、野村趨勢動能高息、凱基優選高股息30、中信成長高股息都入列7月表現前十強。至於市值型的中信臺灣智慧50、元大台灣50也榜上有名。

國泰投信指出，多家金控上半年獲利超越去年整年度，7~8月是金融業股利收入高峰期，加上第4季台股向上動能不變，金融業股利、投資雙賺，後市看好。

投信法人認為，台股大盤今年不斷創高，評價已顯著上升，與加權股價指數相比金融保險指數本益比僅14.1倍，足見金融股評價相對便宜，進而使資金開始流入布局，建議投資人策略上可以分散風險概念適時布局。