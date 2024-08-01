六檔ETF 配息創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
8月ETF配息大戰開跑。 聯合報系資料照
8月ETF配息大戰開跑。 聯合報系資料照

8月ETF配息大戰開跑。昨（31）日有九檔ETF公告配息金額，其中國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續（改季配以來）、群益台ESG低碳50、兆豐永續高息等權、兆豐藍籌30（改季配以來）等六檔單次配息金額都創下新高，反應台股行情熱絡。

過往ETF多在月底評價、月初公告配息金額，如今隨著愈來愈多商品競爭下，台股ETF配息提早公告成為常態。根據各投信的第一階段配息公告，昨日公告配息的九檔ETF中，除群益台ESG低碳50在21日除息外，其餘八檔都在16日。

九檔台股ETF公告配息 圖／經濟日報提供
九檔台股ETF公告配息 圖／經濟日報提供

其中，最具分量的莫過於ETF人氣王的國泰永續高股息，擁有132萬受益人是全ETF市場之冠，今年第3季度每受益權單位擬配發0.55元，換算單季配息殖利率為2.39%。累計今年前三季配息金額達1.46元，已經超越去年全年的1.24元。

季季配中的元大臺灣ESG永續擬配0.62元，單次配息殖利率為1.3%；兆豐永續高息等權為成立來第二次配息，擬配0.65元，單次配息殖利率為3.7%；兆豐藍籌30擬配1元，單次配息殖利率為2.8%。

半年配的國泰台灣5G+擬配1元，單次配息殖利率為4.11%；群益台ESG低碳50擬配0.923元，單次配息殖利率4.23%。至於月月配的野村趨勢動能高息擬配0.058元，是第二個月金額一致，單次配息殖利率為0.3%。

今日將有復華台灣科技優息、中信成長高股息、富邦特選高股息30等知名ETF接著公告8月除息金額。

市面上多數ETF領息時間都在月中，三檔月月配ETF以訴求混搭讓投資人能達成一月多次領息也即將在未來一周內完成除息。其中，月底領息的統一台灣高息動能8月1日為掛牌首次除息0.063元、單月配息殖利率為0.4%，股息100%來自於股利所得；群益科技高息成長也主打月底領息，8月7日為成立以來首次除息0.067元、單月配息殖利率為0.6%；元大台灣價值高息在8月8日除息0.05元，連兩個月金額一致，單月配息殖利率0.5%。

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