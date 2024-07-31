00878配0.55元創新高！年化配息率9.6％ 8月15日最後買進趕上車

國泰投信官網公告旗下兩檔台股ETF配息，國泰台灣5G+（00881）將配息1.00元，另一檔國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，兩檔都創下自身新高點。

國泰投信今日於官網發布旗下兩檔台股ETF第一階段預估配息公告，包括00881及國民高股息ETF00878，兩檔ETF的投資人數超過158萬人...皆是在8月16日除息，參與本次配息的最後申購日是8月15日，公告內容可參閱投信官網。

00881基金經理人蘇鼎宇表示，通常台股在第三季表現會較其他季度震盪，平均季跌幅約2%，不過進入第四季後逢節慶行情，股市通常又會重返強勢，投資人不必過於恐慌。

蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版，為最新款iPhone手機暖身，9月有望再掀換機潮，屆時多家台系科技大廠將受惠，包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。

00881同樣布局AI題材，由於輝達推出全新AI平台，進一步優化原產品功能，下半年將陸續推出新品，為輝達帶來成長動能；而輝達供應鏈也同步受惠，00881掌握近8成的輝達供應鏈，投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等，也納入聯發科與聯電。

今日兩間企業舉辦法說會，引發市場關注，會上公布企業第2季財報與下半年展望，後市可期。

00881積極布局Apple與AI雙A行情，每股約24元（7月30日），投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。

另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878，截至7月26日，共有132萬受益人，是全ETF市場之冠還在持續創高，顯示00878的高人氣。

00878經理人游日傑表示，00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。

在產業配置上，00878各成份股的權重較為均衡，不會單押某支個股，賦予過高的權重，較能抵禦產業波動，投資組合以科技電子股為主，比例將近7成，配上2成金融股，能攻又能守的配置，適合長期存股。