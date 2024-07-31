132萬投資人注意！00878配息金額再刷新高、擬配0.55元

根據國泰投信31日公告，00878今年第3季度每受益權單位擬配發0.55元，以今日收盤價22.97元換算，單季配息殖利率為2.39%，年化配息殖利率9.57%，除息日為8月16日、實際配息公告日為8月13日，領息日在9月11日。

擁有132萬投資人的00878公告第3季預估配息金額為0.55元，且過去四季以來，各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年5月的0.51元，看起來似乎有節節高升的趨勢。

儘管今年高股息ETF鬧得沸沸揚揚，百萬00878鐵粉們還是忠心力挺，ETF專家即分析，00878的指數邏輯和其他投信為了吸客各出花招大有不同，00878追蹤的是MSCI編制的指數，具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息ETF可能僅聚焦科技或半導體業，00878有金融、電子、傳產，今年以來有AI點火，金融帶頭衝，下個月除息後，還有看頭。

存股達人指出，獨鍾00878的最大原因，就是因為00878特別篩選大市值、過去三年EPS和ESG表現優異的領頭企業，成分股和其他高股息重疊度不高，訴求讓投資人真正是定期享穩健的現金流，不選景氣循環股、也不挑波動大的中小型股，過去四年以來，還有真實追漲抗跌的歷史數字可證明00878的實力。此外，首批綜所稅退稅今天入帳，投資人可以留意用退稅投資這幾日有甜甜價，布局下個月又即將除息的高股息ETF-00878。