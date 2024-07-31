快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878配息0.55元再創新高！最後買進日為8月15日

聯合新聞網／ 綜合報導
00878配息0.55元。台股示意圖／聯合報系資料照
00878配息0.55元。台股示意圖／聯合報系資料照

國泰投信官網公告旗下兩檔台股ETF配息，國泰台灣5G+（00881）將配息1.00元，另一檔國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，兩檔都創下自身新高點。

擁有132萬投資人的00878已於七月底進行評價，官方今天公告第三季預估配息0.55元，00878過去四季以來，各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年五月的0.51元，不僅節節高升還屢次加碼，近四次平均5.5天就完成填息，創造完美紀錄，就有網友神預測此次可能會再加碼。

網路今天開獎前預測各種數字，還有人說「太多，公布出來你會怕！」也有網友說「我喜歡被嚇到」、「急死我了」、「希望不要太差」，這幾日18萬人的00878討論社團已經炸鍋。

儘管今年高股息ETF鬧得沸沸揚揚，百萬00878鐵粉們始終忠心力挺，ETF專家即分析，00878的指數邏輯和其他投信為了吸客各出花招大有不同，00878追蹤的是MSCI編制的指數，具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息ETF可能僅聚焦科技或半導體業，00878有金融、電子、傳產，今年以來有AI點火，金融帶頭衝，下個月除息後，還有看頭。

存股達人指出，獨鍾老字號高股息00878的最大原因，就是因為00878特別篩選大市值、過去三年EPS和ESG表現優異的領頭企業，成分股和其他高股息重疊度不高，訴求讓投資人真正是定期享穩健的現金流，不選景氣循環股、也不挑波動大的中小型股，過去四年以來，還有真實追漲抗跌的歷史數字可證明00878的實力。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 除息

延伸閱讀

9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

新光金（2888）抽籤要參加嗎？ 專家：我是不太想按下申購鍵啦！

這波下殺靠00878撐…00919和00929表現不太理想！ 小師傅：因為它是我「起家厝」

台股將一路跌？網曝「高點開始存股結果」 預言台積電還會漲

相關新聞

00878配0.55元創新高！年化配息率9.6％ 8月15日最後買進趕上車

國泰投信官網公告旗下兩檔台股ETF配息，國泰台灣5G+（00881）將配息1.00元，另一檔國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，兩檔都創下自身新高點。

00878配息0.55元再創新高！最後買進日為8月15日

國泰投信官網公告旗下兩檔台股ETF配息，國泰台灣5G+（00881）將配息1.00元，另一檔國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，兩檔都創下自身新高點。

日本升息0.25%、強推美國降息成定局！資金湧入美債ETF 專家首推3標的

美國降息呼聲逐漸升高，資金轉進債券日趨明顯，帶動國內的「債券ETF投資熱」，如今整體受益人數突破170萬人，88檔ETF規模約 2.54兆台幣，今年可望挑戰3兆。

0050定期定額一年...股市大跌損益如何？達人曬對帳單：至少避免買最高

無腦定期定額0050連續12個月，遇到台股大跌可以賺多少？

132萬投資人注意！00878配息金額再刷新高、擬配0.55元

根據國泰投信31日公告，00878今年第3季度每受益權單位擬配發0.55元，以今日收盤價22.97元換算，單季配息殖利率...

首檔台股 AI ETF 凱基 00952 問世

觀察七月最後一周，台股宛如坐上大怒神，指數蒸發上千點，今年以來行情火熱的AI相關概念股，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。