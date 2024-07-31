00878配息0.55元再創新高！最後買進日為8月15日

國泰投信官網公告旗下兩檔台股ETF配息，國泰台灣5G+（00881）將配息1.00元，另一檔國民高股息ETF國泰永續高股息（00878）今天發布第三季預估配息公告，本次配息0.55元，兩檔都創下自身新高點。

擁有132萬投資人的00878已於七月底進行評價，官方今天公告第三季預估配息0.55元，00878過去四季以來，各配出0.35元、0.35元、0.4元及今年五月的0.51元，不僅節節高升還屢次加碼，近四次平均5.5天就完成填息，創造完美紀錄，就有網友神預測此次可能會再加碼。

網路今天開獎前預測各種數字，還有人說「太多，公布出來你會怕！」也有網友說「我喜歡被嚇到」、「急死我了」、「希望不要太差」，這幾日18萬人的00878討論社團已經炸鍋。

儘管今年高股息ETF鬧得沸沸揚揚，百萬00878鐵粉們始終忠心力挺，ETF專家即分析，00878的指數邏輯和其他投信為了吸客各出花招大有不同，00878追蹤的是MSCI編制的指數，具備低波抗跌的產業分散性，有別於其他高股息ETF可能僅聚焦科技或半導體業，00878有金融、電子、傳產，今年以來有AI點火，金融帶頭衝，下個月除息後，還有看頭。

存股達人指出，獨鍾老字號高股息00878的最大原因，就是因為00878特別篩選大市值、過去三年EPS和ESG表現優異的領頭企業，成分股和其他高股息重疊度不高，訴求讓投資人真正是定期享穩健的現金流，不選景氣循環股、也不挑波動大的中小型股，過去四年以來，還有真實追漲抗跌的歷史數字可證明00878的實力。