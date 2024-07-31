0050定期定額一年...股市大跌損益如何？達人曬對帳單：至少避免買最高

無腦定期定額0050連續12個月，遇到台股大跌可以賺多少？

2023年06月28日～2024年06月28日，知美固定每個月28號，無腦定期定額投入0050元大台灣50，從最一開始的每個月扣款1萬元，到後來每個月扣款2萬元，總共已經扣款13次，總投入金額24萬9200元，帳面損益+6萬8082元，加上已經領到手的現金股利4820元，目前帳面獲利+現金股利=7萬2902元。

2023年11月～2024年7月，台灣加權股價指數最低1萬7441點、最高2萬4416點，最高漲幅6975點！2024年7月11日以來，短短9個交易日，最低跌到2萬1889點，最大跌幅2527點！遇到台股大跌，定期定額0050帳面報酬率仍然高達27.32%、含息總報酬率29.25%。

定期定額停扣VS.定期定額不停扣？

定期定額優勢1：長期平均價格持有 定期定額優勢2：上漲參與市場、下跌持有成本降低

定期定額該不該停扣，知美認為，如果現在的你，每天都因為下跌睡不著也吃不好，而定期定額停扣，能夠讓你能夠回歸正常生活，選擇定期定額停扣絕對不是壞事。

知美因為都是採用閒錢投資，所以面對定期定額的漲跌，目前內心都是心如止水。

定期定額有甚麼優勢？

第一點，市場有漲有跌，定期定額能夠有效避免，所有的資金通通買在最高點。

價格高的時候買、價格低的時候也會買，雖然沒有辦法每次買在最低點，但也不會通通買在最高點；利用長期的平均價格持有，避免主觀判斷的擇時風險。

第二點，持續參與市場。

未來股市的漲跌，世界上沒有任何人能夠準確預測，定期定額持續參與市場，上漲的時候能夠共同享受行情，下跌的時候還有足夠的子彈加碼降低持有成本，了解投資的目的，清楚自己選擇定期定額的初衷，就能在股市劇烈震盪時，做出最適合自己的選擇！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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