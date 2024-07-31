投資龍頭企業保安心 鎖定這檔 ETF 就對了

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00955 追蹤指數與日經 225 指數、東證指數近三年走勢。(資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理)
00955 追蹤指數與日經 225 指數、東證指數近三年走勢。(資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理)

2024年上半年，以半導體為首的科技股漲勢驚人，但隨著基期已高，加上美國聯準會降息幾成定局，資金有可能轉向低基期的產業。然而，對一般投資大眾來說，跟著資金跑過於困難，不如買各產業都有涉獵的國際大型龍頭股，而日本商社剛好就符合這樣的條件。中國信託投信表示，中信日本商社ETF（00955）是台灣首檔純日本商社ETF，前五大成分股剛好就是日本五大商社，掌握日本經濟命脈，且業務種類多元並擴及全球，投資人可同時兼顧穩健投資與風險分散。

中信日本商社ETF(00955)經理人游忠憲表示，「商社」是日本歷史文化下的特殊產業，原先主營貿易批發業務，但現在已轉型成全球多角化經營的大型企業。日本商社具備多元性、整合性與韌性三大優勢，首先，日本商社業務跨及全球且「包山包海」，舉凡能源、原物料等天然資源，或是與民眾生活相關的食品、服飾，交通工具等大眾商品，到處都看得到商社影子。

其次，日本商社積極整合上中下游供應鏈，擴展出更廣泛的經營內容與服務功能，帶來強力綜效，未來也將致力於AI及能源轉型，大幅增加商社的企業競爭力。最後，日本商社「家大業大」，營收占日本GDP逾 18%，成為掌控日本經濟命脈的企業集團。

游忠憲說，近年日本商社轉型成功，營收獲利也脫胎換骨。根據彭博（Bloomberg）統計，2024年日本商社獲利展望持續上修，平均毛利率達18.5%；而觀察近三年（2021至2023年）股價表現，NYSE FactSet 日本商社及批發指數漲幅皆優於東證指數，顯示日本商社的企業競爭力與獲利能力明顯優於其他日企。

中國信託投信表示，7月30日至8月2日募集的中信日本商社 ETF(00955)，是台灣首檔純日本商社 ETF，從東京證交所上市公司中選出商社相關（批發與經銷）行業，再依自由流通市值大小依序挑選前50大成分股。前十大持股中，五大商社就占據前五大，其多角化經營，深入一般人的食衣住行，包含足以抵禦景氣循環的民生消費、金融，也有具備基礎建設利多的鋼鐵、原物料產業。投資人想要「錢」進日本，中信日本商社 ETF(00955)可兼顧穩健投資與風險分散之效。

ETF 日本

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