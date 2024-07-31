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市值ETF表現竟比高股息型更漲多跌少！00905低點不錯過

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

今年台股表現相當精彩，加權指數從今年初的17853點，乘著AI科技產業風，一路攀升至7月11日創下歷史新高24416點，漲幅超過6600點。不過近期台股回檔，又遇凱米颱風攪局，一度讓台股跌破21900點，跌幅超過2500點。而此波回檔主要受到國際經濟變數、企業財報不如預期、地緣政治風險以及技術性回檔等因素導致。

股票市場瞬息萬變，對於新手投資者而言，進入股市常感覺像是羊入虎口。然而這種風險其實可以透過有效的策略來化解。ETF定期定額搭配有策略地逢低布局，為不二法門。這種策略不僅能夠分散投資風險，還能夠利用時間的複利效果，穩健地增值資產。

ETF選擇漲多跌少的市值型

ETF首先考慮的一定是整體表現，今年ETF市值型表現普遍優於高股息型，所以投資目標以市值型ETF為主。市值型ETF在近一個月抗跌前八強分別為00912為中信臺灣智慧50 ETF-1.78%、006208 富邦台50 ETF月-2.50%、0050 元大台灣50 ETF -2.53%、00692 富邦公司治理ETF-2.78%、00905 FT臺灣Smart ETF -3.59%、006203 元大MSCI台灣 ETF-2.74%、00892 富邦台灣半導體 ETF-7.51%、00904 新光臺灣半導體30 ETF-7.44%。除此之外我們看年初至今報酬率表，00912雖跌幅最低但報酬率僅28.19%，綜合比較下可選擇0050、00905、006208，不僅年初至今報酬表現亮眼，7月跌幅也相對較小，除了零股交易外，00905目前價格回到15塊內，相當好入手。

資料來源：CMoney 2024/7/29
資料來源：CMoney 2024/7/29

ETF受益人數也是考慮重點

ETF受益人數（持有該ETF的投資者數量）也算是受歡迎程度，受益人數多通常意味著較高的流動性、較大的市場接受度和更低的管理費用。此外，受益人數多的ETF通常具有更好的風險分散。

這些因素有助於評估ETF的投資價值和風險。今年ETF大爆發，不管是成交量、受益人數量屢創新高，其中7月ETF受益人數增加前五名為00934 中信成長高股息 ETF 138.65%、00928中信上櫃ESG30 ETF 70.85%、00905 FT臺灣Smart ETF 67.78%、00927群益半導體收益 ETF 27.43%、0052富邦科技 ETF 25.43%。

資料參考：玩股網；截至7/30日。
資料參考：玩股網；截至7/30日。

結論

透過ETF，投資者可以輕鬆獲取多元化的市場曝光，而定期定額則能夠降低市場波動對投資的影響，逐步累積長期收益。

綜合抗跌與受益人數，我們了解歷經7月除息、台股回調、凱米颱風、換股，00905 FT臺灣Smart ETF 追蹤的特選Smart多因子指數，在本次七月份的換股中將重倉從電子科技轉向金融傳產，不僅在高檔時進行了獲利了結，也提前布局低基期的產業與個股，如再搭配定期定額逢低布局，則有機會在股市波動中獲得不錯的報酬。

0050元大台灣50 0052富邦科技 006203元大MSCI台灣 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00905FT臺灣Smart 00927群益台灣半導體收益ETF 00928中信上櫃ESG 30 市值型

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