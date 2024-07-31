這波下殺靠00878撐…00919和00929表現不太理想！ 小師傅：因為它是我「起家厝」
雖然這陣子市場持續下跌，但我的主要持股00878仍然穩住了整體損益，依然是正報酬。畢竟我的均價在18元，要跌到這個均價以下真的有點難度。
反觀另外兩個小老弟，00919和00929，表現就不太理想，這兩個加起來的損益目前已經達到-30萬元。完全是靠00878在撐著。00929這半年的表現特別不好，目前也還沒填息，但不能因為一次沒填息就下定論。12次的配息，有一次沒填息就忘了之前領到手的，這跟渣男沒有什麼區別。這只是時間問題，我會給它們時間來恢復的，不會隨便賣出，畢竟是長期投資。
現在這種時候正是考驗我們是否真心存股的時刻。熊市才是見真心，就像情侶一樣，只有經歷過患難才知道能否走一輩子。回想它們以前的好表現，現在只是短暫的下跌，不應該因此焦慮。ETF需要看的是長期表現，所以我不會因為短期表現不好而賣掉。
既然決定要存股，就必然會遇到股災，這是無法避免的。人在江湖飄，哪有不挨刀的？市場上漲時我們樂觀面對，市場下跌時我們要積極買進。沒有下跌，怎麼能買到好價格呢？其實存股最大的敵人就是耐心，存股最大的幫助就是時間。
存股要時間
需要耐心點
不能看當下
要看的是年
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言