這波下殺靠00878撐…00919和00929表現不太理想！ 小師傅：因為它是我「起家厝」

雖然這陣子市場持續下跌，但我的主要持股00878仍然穩住了整體損益，依然是正報酬。畢竟我的均價在18元，要跌到這個均價以下真的有點難度。

反觀另外兩個小老弟，00919和00929，表現就不太理想，這兩個加起來的損益目前已經達到-30萬元。完全是靠00878在撐著。00929這半年的表現特別不好，目前也還沒填息，但不能因為一次沒填息就下定論。12次的配息，有一次沒填息就忘了之前領到手的，這跟渣男沒有什麼區別。這只是時間問題，我會給它們時間來恢復的，不會隨便賣出，畢竟是長期投資。

現在這種時候正是考驗我們是否真心存股的時刻。熊市才是見真心，就像情侶一樣，只有經歷過患難才知道能否走一輩子。回想它們以前的好表現，現在只是短暫的下跌，不應該因此焦慮。ETF需要看的是長期表現，所以我不會因為短期表現不好而賣掉。

既然決定要存股，就必然會遇到股災，這是無法避免的。人在江湖飄，哪有不挨刀的？市場上漲時我們樂觀面對，市場下跌時我們要積極買進。沒有下跌，怎麼能買到好價格呢？其實存股最大的敵人就是耐心，存股最大的幫助就是時間。

存股要時間

需要耐心點

不能看當下

要看的是年

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