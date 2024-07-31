股債平衡先行…多重資產ETF 「像綜合維他命」

金管會宣布開放主動式ＥＴＦ和多重資產ＥＴＦ，投信投顧公會理事長劉宗聖指出，金管會開放多重資產ＥＴＦ由股債平衡先行，符合國人投資的主流趨勢，他形容「這就像是『綜合維他命』，未來投資人吃一顆就好」，不用投資這麼多檔ＥＴＦ，將有助投資效能提升。

劉宗聖說，國內ＥＴＦ發展已發揮外溢效果，包括投資人從偏好高股息ＥＴＦ到美債高息ＥＴＦ，債券投資偏好從法人外溢至散戶，尤其是債券ＥＴＦ投資人從去年底的十五萬人已增至一八○萬人；一年多來的ＥＴＦ總市值五點二兆元，美債ＥＴＦ占百分之五十、台股ＥＴＦ占百分之四十一，已成為國人投資ＥＴＦ的主流。

相對於被動式ＥＴＦ，投信業者指出，主動式ＥＴＦ可考驗台股操盤團隊的功力，且相對於被動式ＥＴＦ每半年調整一次持股部位，主動式ＥＴＦ可每日調整，也更能交出超越大盤的表現。對投資人而言，投資主動式ＥＴＦ能從券商下單進出，就像交易個股一樣，賣出後收到款項的時間也是Ｔ+2，也比贖回基金收到錢的時間快，手續費比起主動式基金也少得多。

外界質疑主動式ＥＴＦ標的得「全都露」恐引發跟單，金管會主張，愈來愈多國家採全透明，被動式ＥＴＦ也採全透明；也有業界認為，若投資者能獲得同樣資訊，不能稱為跟單，因為跟單是指資訊不平衡造成部分人取得資訊導致內線交易，如南韓仍保留三成不揭露，反有跟單疑慮。

跟著主動式ＥＴＦ揭露的個股名單下單，是否引發市場集中度過高的問題？業界高層指出，台股市值高達七十兆元，更重要的是個股若「好的不夠大、大的不夠好」或被集中買賣的個股規模太小，流動性不佳，才有集中度過高的弊端，最明顯的就是台積電，多檔ＥＴＦ都投資台積電，即使散戶跟買台積電也不會集中度過高。

金管會官員說，將採隔天揭露前一天組合降低跟單風險，今年四月已提出ＥＴＦ再精進措施，包括證交所及櫃買中心加強交易監視制度，未來也會加強監視制度。