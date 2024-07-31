布局主動式 ETF 投資人要做三方向評估

金管會昨（30）日宣布開放主動式ETF及被動式多重資產ETF，未來投資人該如何選擇布局主動式ETF？資產管理業者建議，主動式ETF也是一種新金融產品，投資人在投資任何新產品之前，應三方向評估，包括先了解產品的特色、本身的風險承受度、該產品在資產配置中的定位等。

資產管理業者分析，主動式ETF的屬性，介於主動管理基金及被動式ETF之間，優點在於既有被動式ETF的透明度，又兼具主動型基金的靈活度。另外，主動式ETF的績效、波動度及費用也可能同樣介於兩者之間。

以最近股市在高檔震盪為例，如果只持有被動式ETF，只能眼睜睜看著自己持有的ETF跟著大盤下殺；但如果是主動式ETF，經理人可以更靈活因應市場的變動，投資人也可以較早知道這檔主動式ETF的持股變化，因而可以較早決定是否逢低加碼或認賠殺出。

業者指出，新產品問世後，投資人將有更多選擇，在投資組合中，可以全面涵蓋主動、被動、半主動的投資方式，有利於提升投資效率及績效，並且降低波動程度。

以國外的經驗來看，金融時報統計，在今年上半年推出的全球ETF中，超過40%為主動式ETF，高於2021年時的25%。全球最大資產管理公司貝萊德認為，在市場波動加劇的情況下，投資人對於積極管理型基金的需求不斷上升，主動式ETF的吸引力也愈來愈大。