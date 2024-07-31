主動式 ETF 投信都有興趣 規模預估2,000億元

金管會對ETF開大門，同時開放主動式ETF、多資產ETF兩大新形態業務，超過20家土洋投信業者摩拳擦掌，準備送件搶頭香，業者估計單是主動式ETF便有2,000億元規模。

金管會昨（30）日一公布開放ETF新業務，證交所、櫃買中心、投信投顧公會馬上動起來，全力配合政策推動，以法規預告一個月推估，預計交易細則等相關配套措施第4季公布，以便投信業者循規設計商品送審。據此，最快明年第1季就可以看到首檔主動式ETF、多重資產ETF。

證交所董事長林修銘表示，資本市場必須有多元化商品，而主動式ETF在國際間已成氣候，新商品對台灣資本市場的效益樂觀其成。

主動式、多資產ETF大戰

有台灣ETF教父之稱的投信投顧公會理事長劉宗聖，看好新業務將使台灣ETF市場出現「雙軌轉型」效益，有助推動台灣成為亞洲資產管理中心。

「雙軌轉型」是指產品多元化的轉型，在既有股票、債券、槓反、Smart beta等四大類ETF基礎下，多重資產型ETF好比綜合維他命，對手邊已有存股、存債的小資族將是資產配置新選項，對基金業者的主動多重資產團隊也是一種技術突破。另一方面，ETF不必追蹤特定指數，也使過去主動式與被動式產品間的零和競爭轉型為整合合作。

另一轉型是境外基金公司。台灣目前ETF市占主要在本國公司，尤其是金控旗下投信公司，外商僅大華銀、野村兩家，但看好主動式ETF潛力，不少外商公司已經表態問鼎台灣主動式ETF，包括安聯、摩根、保德信等，市場也看好景順、貝萊德、聯博等將伺機而動。

當中，不乏歐美大型主動式ETF領導品牌，隨著進入台灣市場，將為台灣引進更多資金、人才、技術、產品，為台灣ETF提高競爭力、創造力、產品力，同時也將對券商通路、保管銀行產生外溢效果，有利於台灣發展亞洲資產管理中心。

劉宗聖提醒有意跨足ETF業務的業者，除產品設計要合規外，亦應重視對ETF業務的基礎建設，包括投資人的教育與推廣，以及如何串聯銀行、券商等合作夥伴的生態系統建立。



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