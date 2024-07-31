金管會拍板！主動式 ETF 明年上路 投資組合全透明

金管會昨（30）日宣布開放主動式ETF（指數股票型基金）、及被動多資產ETF兩大新商品，預計今年底將完成法規和系統，最快2025年有首檔新商品問世，以15家有意願承辦投信業估計，2026年累計發行規模可望上看2,000億元。

金管會副主委陳彥良表示，投資人買被動式ETF猶如是「制式便當」，開放主動ETF後，如同有了新餐廳，由才華洋溢的廚師替投資人買菜料理，投資人不需奔波在各市場買菜。

投資人對主動或被動多資產ETF都有強烈需求，台灣要成為亞洲資產管理中心，需有優質商品，他認為，透過一個小改變，希望把台灣錢留在台灣，更能吸引別人來投資。

主動式與被動式ETF比較

據金管會今年6月底統計，國內共有238檔ETF、規模5兆2,918億元，占全部基金規模63%，規模是亞洲第三大，債券ETF則是亞洲第一大，已具備ETF發展優勢和潛力。

證期局副局長高晶萍說，我國參考英、美、日、韓、澳、港等六國推主動ETF規定和規模提出規畫，相較被動ETF追蹤模擬或複製指數，主動ETF是基金經理人依投資目標策略，建構投資組合並操作調整，這次開放有三重點：

一、僅開放主動式股票和債券ETF。二、投資組合採「全透明」，每日開盤前，基金公司和證交所網站都會公告前一天ETF所有持股比重和投資組合，可降低資訊不對稱和折溢價狀況。三、不強制有績效參考指標，若要揭露指標，需加註警語提醒投資人。

至於被動式多重資產ETF，高晶萍說，初期僅開放股票和債券平衡型ETF，股債需為固定投資比例，但不限制比重，若因市場波動大導致偏離，會給一定合理期間給予調整，類似再平衡機制。

市場擔心主動式ETF持股「全都露」是否會有跟單或衍生持股集中度疑慮？高晶萍說「全透明」是各國趨勢且是揭露前一天的投資組合，跟單風險少。

其次，主動和被動多資產ETF掛牌交易後，證交所和櫃買會監視、掌握持有台股單一個股狀況，強化個股交易監控面；另外，金管會將會審查商品，如主動ETF會審投資方針，該投資方針也會顯現在基金名稱上，需名符其實。

金管會認為開放後有三大效益，一、提供投資人多元投資商品，二、平衡國內主、被動基金市場發展，三、拓展資產管理業者的業務動能，累積經理人主動投資管理的資源和能力。

主動式ETF是在證交所掛牌交易商品，是由基金經理人依照投資目標與投資策略主動建構投資組合，並進行操作、調整，相較於被動式ETF有標的指數，主動式ETF並沒有標的指數，但可以有績效參考指標。



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