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金融債ETF 利多護體

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
對於近期受惠於Fed即將降息的金融債券而言，金融股財報利多可謂如虎添翼。 （路透）
對於近期受惠於Fed即將降息的金融債券而言，金融股財報利多可謂如虎添翼。 （路透）

美國財報季正在如火如荼進行中，已先公布的美國六大銀行第2季財報捷報連連，吸引市場目光，對於近期受惠於美聯準會（Fed）即將降息的金融債券而言，金融股財報利多可謂如虎添翼，金融債券基金未來表現看好。

野村投信表示，美國六大銀行第2季財報結果公布，每股獲利（EPS）全數優於市場預期，顯示六大銀行業獲利能力強勁。再以償債能力來說，這六大銀行在第2季的資本適足率皆維持強健水準且明顯高於法定要求，多數銀行的比率也都優於第1季，顯見六大銀行的營運狀況仍看好。隨著美國通膨趨緩，市場普遍認為Fed將於9月降息一碼，且12月有機會再降息一碼，近期美國10年期公債殖利率已隨著降息預期升高而走低至4.2%以下，本週Fed主席鮑爾談話將是市場進一步檢視未來利率政策動向的重要依據。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，就利差而言，目前主順位金融債相較全球投資級債券的利差仍高於過去十年平均值，次順位金融債則是略低於十年平均值，未來金融債利差有機會進一步收窄，創造優於投資級債券的表現。此外，先前鮑爾在國會聽證證實美國銀行業在新資本新規將會放鬆，加上美國銀行大型銀行全數通過今年度壓力測試，有利金融債券繼續領先投資等級債券。

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