14檔ETF 規模逆勢成長

美國大選白熱化，候選人川普再釋貿易保護言論、現任政府對中晶片禁令趨嚴，美股企業財報表現不一，先前漲多的科技股走勢轉趨震盪下，連帶國際股市也遭受波及。

台股大盤更在先前短線累積漲幅下，面臨獲利調節壓力而震盪回檔，加權指數更自7月11日的收盤24,390歷史高點回落近2,500點，不過仍有14檔台股ETF吸引投資人逢回搶進，呈現規模與受益人逆勢增態勢。

財富管理專家指出，觀察這14檔不懼盤勢震盪、規模與受益人逆勢增的台股ETF，以高息與科技相關ETF最受青睞，上榜產品包括群益科技高息成長（00946）、中信成長高股息、復華台灣科技優息、野村臺灣新科技50、群益台灣精選高息等。

這顯示在台股短線回跌、甜甜價浮現下，長期成長趨勢看好的科技題材、與著眼降低進場成本的高息存股需求推波助瀾下，吸引投資人逢低卡位布局。

值得留意的是，即將在8月7日首次除息、本次每受益單位預估配發新台幣0.067元的群益科技高息成長，更是近日寵兒，是所有台股ETF中，唯一一檔連三日單日規模遞增的產品。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，近日台股隨美股修正而回檔，不過在AI科技發展趨勢延續下，台股長多格局並未轉變，其中台灣科技股又在全球科技大勢中扮演重要供應鏈角色，包括晶圓代工、封測、電子代工等都需仰賴台廠。因此，短線修正不失為布局基本面佳的標的之契機。

中信成長高股息經理人張圭慧認為，國發會日前公布景氣燈號亮出代表景氣「熱絡」的紅燈，為二年半以來首顆紅燈，預期在AI終端應用需求可期下，國內景氣可望持續增溫，為台股帶來支撐。隨創新科技商機蓬勃發展，促使AI、半導體題材持續發酵，台股中長線成長趨勢仍未改變，多頭行情有望延續。