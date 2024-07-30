三類台股ETF 低接買氣旺

臺灣集中保管結算所統計至7月26日，台股原型ETF受益人數近一周新增86,869人，以高股息ETF上周受益人數新增數量最多，而市值型、科技型與半導體等三大超值型台股ETF，股價隨台股回檔修正後，ETF甜甜價陸續浮現，吸引投資人低接。

近一周台股原型ETF受益新增人數最多以高股息ETF為主，包括復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息近一周新增受益人數向上突破1萬人以上，元大高股息新增逾8,400人。

除高股息ETF人氣不減外，另外，台股市值型、科技型與半導體三大超值型ETF，近來申購買氣也異軍突起，以市值型來看，近一周受益人數成長最多有富邦台50新增人數達8,125人，元大台灣50的5,513人；科技型ETF方面，人數成長最多屬國泰台灣5G+新增人數1,674人。

雖然大盤及半導體類股表現不佳，上周卻罕見吸引不少投資人進場申購半導體ETF，包括台新臺灣IC設計、新光臺灣半導體30、中信關鍵半導體等三檔；其中，新光臺灣半導體30ETF更創下連續三周受益人數正成長紀錄，顯示近期台股市況不佳，大盤面臨季線保衛戰，卻吸引一波投資人想進場撿便宜。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯認為，從半導體產業前景來說，下半年全球AI熱潮助攻下、AI應用推動IC製程升級潮，全球先進、成熟科技產品同步受惠，台灣半導體供應鏈擁有紮實技術領先優勢，再搭上未來高速傳輸所需HBM、矽光子等先進技術商機，台灣半導體供應鏈均有所布局；今年11月美國總統大選過後，全球半導體產業仍走向景氣擴張周期，第3季跌深的半導體股價，第4季仍有望恢復有基之彈，現階段採中長線分批布局或定期定額半導體ETF，中長線累積報酬仍值得期待。