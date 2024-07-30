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債券ETF 大戶進場卡位

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
最獲千張大戶喜愛的ETF
最獲千張大戶喜愛的ETF

聯準會9月降息機率提升，市場大戶紛紛進場卡位。其中，債券型ETF最受大戶歡迎，法人表示，長天期債在暫停升息與迎來利率拐點時，資本利得空間可期，相關ETF值得留意，可關注違約率較低的投資等級債。

根據CMoney統計，篩選近一日最受千張大戶喜愛的ETF，以群益ESG投等債20+增加16人最多，元大台灣價值高息增加七人排行第二，元大美債20正2、國泰20年美債正2並列第三，而復華20年美債、富邦恒生國企正2、國泰10Y+金融債、中信優息投資級債共四檔並駕第四，群益科技高息成長、群益投資級電信債、富邦科技則排名第五。

值得注意的是，在千張大戶增加前五名、共計11檔ETF中，債券型占七檔，其中槓桿型債券ETF，包括元大美債20正2、國泰20年美債正2都獲投資人押寶。而元大台灣價值高息昨（30）日收盤價9.69元回到低於10元的價位，不少投資人紛紛搶進布局。

法人表示，7月FOMC利率決策會議結果將於台北時間周四凌晨2點公布，市場普遍預期本次會議將按兵不動。鑒於經濟褐皮書與多項通膨指標同步顯示降溫、勞動市場供需持續改善，都使本周FOMC會議可望釋出9月降息訊號。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，現階段來看，投資級債仍維持相對高的殖利率水準，與此同時，信用利差則處於波段低位，意味著信用風險甚低，依舊具備投資吸引力。

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