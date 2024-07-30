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生技、地產ETF 漲勢帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
7月海外股票ETF漲幅前十強
7月海外股票ETF漲幅前十強

受到美國大選變數與科技股漲多修正的影響，近期全球股市呈現震盪，不過，7月以來國內投信發行的海外ETF中，以生技與地產表現最亮眼，在7月海外股票ETF漲幅前十強中各占三檔。

統計7月以來截至29日，海外ETF漲幅以第一金太空衛星（00910）漲幅15.39%居冠，富邦基因免疫生技、國泰基因免疫革命及群益那斯達克生技等漲幅則在一成左右，此外，群益道瓊美國地產及富邦入息REITs+也有8%的漲幅。

投信人士表示，7月表現突出的海外ETF主要反應近期美國大選聲勢領先的候選人川普立場帶來的股價優勢，例如川普的孤立主義與國家保護政見，帶來太空衛星國防支出的提升；健保醫藥政策則為生技基因等類股挹注股價利多。

此外，景氣與物價趨緩，市場預期9月啟動降息政策機率高，也使得不動產相關類股出現提前降息反應。

這波逆勢上揚的趨勢中，投資在全球太空衛星產業的第一金太空衛星ETF表現最為搶眼，主要受惠第一大成分股衛星電話供應AST SpaceMobile飆漲行情，該公司將與Tesla旗下衛星通信商SpaceX合作，透過近期與科技電信公司Verizon合作的頻譜與衛星網絡，發射第一顆商業衛星，提供與智慧手機相容服務，以提供偏遠地區通信網路等。

第一金投信指出，近期太空衛星股價表現亮眼，包括AST SpaceMobile、T-Mobile US和 SpaceX 以及蘋果等，都計劃在未來幾個月部署各種商業服務，持續看好衛星設備、太空競賽等，太空產業長線投資持續升溫。

國泰投信表示，國泰基因免疫革命ETF近期有不錯成績，主因其成分股聚焦防禦型的醫療產業，避開科技股近期修正的逆風。

生技醫療也不是美國大選主要影響的產業，加上歐美高齡化趨勢明顯，醫療產業後市發展持續看好，相關產業在第4季也將迎來旺季，投資人可利用第3季搶先進場布局。

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