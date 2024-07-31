00713比大盤跌更多 他「慘賠7萬」哭想換美債或電信股

台股30日以22,040.04點開低，最低下探至21,833.85點，盤中下跌逾300點，但午盤一路向上拉升，終場翻紅收在22,223.57點，上漲59.08點，漲幅0.27%。PTT網友抱怨「00713跌比大盤兇」，讓他猶豫將其從存股名單移除，改買電信類或美債。其他人狠酸「-3%在唉啥？你怎麼不說從你買713到現在大盤跌多少了？」

一名網友在PTT發文表示，「00713跌比大盤兇，是否不適合當作低波動的資產配置，改買電信類或美債應該都比較好？」他貼出自己的對帳明細，00713持股已虧損7.2萬元，他直言「00713是否可以移除存股名單了？自從買進之後跟跌不跟漲，蜈蚣教滅門？」

其他人則留言「正常，因爲拉G」、「加碼攤平啊」、「現在局勢不如買6208」、「因為今天台積沒什麼跌啊，比颱風完開盤那天還硬」、「-3%很強了」、「你買的點正是大跌的起跌點，其它ETF也一樣慘」、「有台積電的ETF 都被炸爛了，不要再哭了」、「所以713要配正2啊」、「你的713是高波低息」。

也有人狠酸他「7w多就在叫，可以去買定存了」、「你怎麼不說從你買713到現在大盤跌多少了？」、「不要跌一點點就受不了好不好」、「抗不抗跌只看一兩天？」、「-3%在唉啥」、「不要賠一點點就受不了」、「不喜歡就賣掉，買你覺得喜歡的，美債、美元定存」。