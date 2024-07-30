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打造亞洲資產管理中心 金管會開放主動式及多資產ETF

中央社／ 台北30日電
金管會。 圖／聯合報系資料照片
金管會。 圖／聯合報系資料照片

金管會主委彭金隆宣示將台灣打造為亞洲資產管理中心，副主委陳彥良今天進一步宣布開放主動式ETF及被動式多資產ETF，陳彥良表示，過往投資人買被動式ETF類似獲得制式便當，未來如同有新餐廳，由才華洋溢的廚師替投資人買菜料理。

台灣ETF市場近年規模成長顯著，金管會統計，截至今年6月底止，共有238檔證券投資信託ETF，市場規模已達新台幣5兆2918億元，規模已為亞洲市場第3大，占整體證券投資信託基金規模比重達62.95%，顯見具備一定發展潛力。

陳彥良今天出席金管會例行記者會，宣布開放主動式ETF及被動式多資產ETF。他提到，金管會推動台灣往亞洲資產管理中心目標前進，在亞洲資產管理中心願景中，市場及商品皆相當重要，尤其是商品。

他進一步指出，現在被動式ETF追蹤指數，如同一個制式便當，未來開放主動式ETF後，形同有了新餐廳，投資人不必每天奔波市場買菜，會有才華洋溢的廚師替投資人買菜料理。

陳彥良表示，觀察國外ETF發展趨勢，投資人對主動式ETF及多資產ETF均有強烈需求，台灣若要成為亞洲資產管理中心，勢必要有優質金融商品，金管會決議開放新型ETF，如同開啟一扇新的門，希望藉這一步創新，創造好的方向與開始。

主動式ETF為由基金經理人依投資目標與投資策略主動建構投資組合並進行操作調整的ETF商品，根據金管會規劃，考量國內首次引進主動式ETF，初期將開放主動式股票ETF及主動式債券ETF，投資組合採全透明，即每日向市場公告ETF實際投資組合，且不強制要求須有績效參考指標。

至於被動式多資產ETF，金管會初期開放固定比例股債平衡型被動式ETF商品，後續視實際發展，再循序漸進開放其他多資產ETF。

ETF 金管會

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