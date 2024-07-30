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00944破發還留嗎…抗跌能力跟低波高息有得比！ 股添樂：搭00878和00713完美覆蓋

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

不少人問我，今年5月發行的野村趨勢動能高息（00944），最近一段時間破發了，還能不能留？

其實我們會寫文章、會做影片，所有內容都是有做過功課的。

00944這檔ETF一上來，我就認為它會是一檔具備抗跌體質的高股息ETF。

數字會說話，我們抓台股近期最高點7/11收盤價24416起算，至今跌幅超過2100點，幅度-8.88%。

這張圖表統整這段期間跌幅前5名的高股息ETF，00713、00915不意外，第5名正是00944，而且這5檔跌幅都不到大盤的一半，抗跌表現不在話下。

另一個看好的原因是，我在先前的影音有分享過，00944這檔ETF成分股是當今高股息ETF中極少數成分股過半集中在台股市值150~300這個區段的類型，這個區段的股票不像市值前150大，很多股票殖利率都還有4.5%，甚至5%以上，因此00944跟其他高股息ETF持股重疊度也是最低的。

當然我不建議單買這檔ETF，畢竟市值前150大才是台股主流，不過如果作為其他高股息ETF的搭配，我覺得是這個定位是很棒的，除了可以覆蓋到市值150~300之間，分散的情況下同時還可以避免股息吃到2代健保。

00878主攻市值前50大、00713鎖定前150大、00944聚焦150~300之間，優點是完美覆蓋0死角，缺點是怕你不夠錢。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00701國泰股利精選30 00713元大台灣高息低波 00907永豐優息存股 00915凱基優選高股息30 00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 破發

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