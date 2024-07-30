資金卡位投等債 國泰ETF 00725B、00687B追募再獲准

Bloomberg 資料顯示，全台債券ETF 7月以來規模再增超過新台幣1,285億元，整體規模直逼2.7兆元，其中，國泰投資級公司債（00725B）7月規模已新增超過百億元，最新規模已有1,125億元，且7月29日第七7次追加募集生效；另一檔國泰投信旗下的熱門美債ETF-國泰20年美債（00687B）同樣獲准通過第13次追募，規模超過1,769億元，顯見債券ETF市場火力仍旺，且以高信評債券最受歡迎。

國泰投資級公司債經理人李育齡表示，美國總統大選近期選情劇烈變化，拜登退選導致整體選舉不確定性上升，先前川普穩定領先之局勢可能有所變化，有待密切關注；目前川普勝選機率仍較高，而川普以商人起家，若當選大有可能提高關稅等保護美國的貿易措施，屆時美國國內物價上漲，預期短期通膨不易下降。

然而，撇除總統大選因素，近期通膨數據劣於市場預期、有所放緩，數據顯示2024下半年降息機率上升。根據芝商所 FedWatch 7月29日資料，目前聯邦基金期貨投資人預期，7月底Fed會議按兵不動的可能性高達95.9%，但對9月降息的預期則高達100%，認為降息1碼的機率達85.8%；降息2碼的機率則為13.8%。

00725B經理人李育齡進一步說明，聯準會自去年年底暫停升息後，即使降息延宕，債券ETF熱度不斷，今年已有多達四檔的債券ETF掛牌成立，當中又以投等債居多；接下來還有債券ETF即將募集，顯見市場熱情不減。目前市場規模前十大債券ETF的皆為投等債，投資人選擇債券ETF時，以違約率較低的投等債為首選。

國泰投資級公司債（00725B）是國泰投信債券ETF中規模最大的公司債，追蹤的「彭博10年期以上BBB美元息收公司債（中國大陸除外）指數」平均到期殖利率有5.98%，逼近6%的水準，基金採每季配息機制，為領息族、退休族帶來靈活的現金流，目前每張價格約37元，相較降息前最高曾超過46元，大概打八折，殖利率還更高，是精打細算族的好選擇。

市場專家分析，隨著美國聯準會（Fed）近年來大幅升息，帶動債市殖利率全面走揚，目前不論公債、投資等級債或非投資等級債，殖利率水準皆高於近 10 年均值水準，降息後還有債市多頭行情可期待。