見綠加碼好時機？10檔ETF跌幅一次看：006208跌逾11%、00713不痛不癢

繼4月19日台股大跌後，七月又迎來一波股市大逃殺。

這波跌勢的我們都還好嗎？面對投資是否還有信心呢？一起來看看莎莉精選28檔ETF下跌概況。

市值型

元大MSCI台灣（006203）：-11.9% 富邦台50（006208）：-11.9% 國泰台灣5G+（00881）：-11.8% 台灣50（0050）：-11.7%

高股息型

元大高股息（0056）：-9% 永豐ESG低碳高息（00930）：-8.1% 復華台灣科技優息（00929）：-6.7% 群益科技高息成長（00946）：-6.7%

本回合最抗跌獎

兆豐龍頭等權重（00921）：-3.2% 元大台灣高息低波（00713）：-1.4%

上半年的走勢，確實有身處在風口的小肥豬之感。對莎莉來說適度的股市回檔修正，是訓練自己面對逆境的好時機。

不管是持續買進或減碼觀望，都別忘了當初抱緊緊的理由，心情調適感受震盪等待股價再次突破。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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