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見綠加碼好時機？10檔ETF跌幅一次看：006208跌逾11%、00713不痛不癢
繼4月19日台股大跌後，七月又迎來一波股市大逃殺。
這波跌勢的我們都還好嗎？面對投資是否還有信心呢？一起來看看莎莉精選28檔ETF下跌概況。
市值型
元大MSCI台灣（006203）：-11.9%
富邦台50（006208）：-11.9%
國泰台灣5G+（00881）：-11.8%
台灣50（0050）：-11.7%
高股息型
元大高股息（0056）：-9%
永豐ESG低碳高息（00930）：-8.1%
復華台灣科技優息（00929）：-6.7%
群益科技高息成長（00946）：-6.7%
本回合最抗跌獎
兆豐龍頭等權重（00921）：-3.2%
元大台灣高息低波（00713）：-1.4%
上半年的走勢，確實有身處在風口的小肥豬之感。對莎莉來說適度的股市回檔修正，是訓練自己面對逆境的好時機。
不管是持續買進或減碼觀望，都別忘了當初抱緊緊的理由，心情調適感受震盪等待股價再次突破。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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