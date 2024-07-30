景氣燈號亮紅燈、股市卻大跌...該進場或出場？達人：買賣是分開策略

6月景氣燈號亮起紅燈啦，分數是38分，比上個月再多2分！這代表～現在仍然是收割時間，下個月我會繼續找好時機來賣出ETF！

很多大大聽到我說好時機都會問說，好時機指的到底是什麼時候？是不是我有藏招，知道一個月的哪幾天特別會漲？因為這說法看起來好像我有特別挑過日子。

其實沒有那麼複雜，我不是常說嗎？賣出只要能找到自己不後悔的價格就好，所以這指的單純是「我想賣出」的時間點和價格而已，像是股市創高或是當天大漲的時候，這些就是我會想賣出的時候。

例如我之前賣出ETF是在6月18日、7月4日（APP的投資日誌有紀錄）。這2次就是選在台股創高時賣出的，雖然賣出之後股市持續在漲，並沒有賣在最高點，但投資要追求賣最高點本來就不實際，因此能賣到我想賣的價格也保有滿意的獲利，我知道自己不會後悔就夠了，這就是所謂的「好時機」。

另外，最近股市回檔比較大，這些ETF用股價光譜估價，已經回到便宜價了，是不是能用小資翻倍存股術來買？

複習一下，小資翻倍存股術的使用條件是：觀察名單內的股票、ETF，我賣出的006208、0056、00878、00713、00919這些都有符合策略條件，所以是可以使用小資翻倍存股術來買的ETF！

只是一邊（景氣燈號策略）賣出、一邊（小資翻倍存股術）買進，這樣不會互相矛盾，不好處理持股部位嗎？

事實上並不會，前者是根據國發會的景氣燈號來做的長期策略，買賣依據是「景氣燈號」；後者則是在股市高點使用，在高點找到相對低點的時機，買賣依據是「股價光譜」，兩個策略是各自獨立、運行，互不影響的，所以要兩者都使用在同樣的商品上沒問題。

而且現在買入的部位會比較較小，而另一個策略的賣出的比例會比較較大，但就是要執行時分2個證券帳戶來買賣，成本的部位才不會混淆在一起。

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