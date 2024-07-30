9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

隨著聯準會持續放鴿，越來越多投資人開始布局債券，準備迎接9月降息，債券ETF討論度也不斷上升。然而押寶債券ETF真的是送分題嗎？為何不斷有放鴿訊號，但手中持有的標的卻不見大漲？

以下為影音內容：

如今市場開始為聯準會降息最準備，不少人開始紛紛壓注在長天期債券ETF上，不過為什麼會是「長天期」債券？

「長天期」債券對利率的敏感度較高，以5年、10年期美國公債為例，在同樣利率下降1%的情況下，因為存續期較長，長天期債券的漲福也會略高。這也是長天期債券ETF佔市場大宗的主因。

先簡單回顧一下關於債券的一些小知識。

債券價格與殖利率關係相反，價格越高、殖利率越低。此外，債券與股票不同，前者在發行之初就已經確立了到期日，因此不論是哪一檔債券ETF，一定會標明鎖定的是短天期10年內，或是10年期、20年期以上。

許多人押寶長天期，為的就是當利率往下，存續期較長也會帶來更大的漲幅。然而不少人都忽略影響長天期的因素，並不單只有利率走勢，景氣、通膨也都會對其有重要影響。真正受政策影響較大的，反而是短天期的債券。

自2022年開始，美國大幅升息，短天期債券受影響，價格上漲；長天期則沒有明顯上揚趨勢，美國公債殖利率曲線開始呈現倒掛情況。

而觀察近一年來短天期殖利率曲線下跌，更是反應出市場對降息的預期動作；與之相對，長天期殖利率開始上升。

不過就算市場對降息有高度預期，可是債券ETF（特別是長天期債券）也不一定會大漲，原因可以分為4點探討。

第一，通膨問題

先對比美國10年期公債與基準利率，會發現過去美國10年期公債最高價格，往往都是在利率趨近於0的時候。

2020年新冠疫情爆發，債券價格創新高，也是因為利率在相對低點。不過以後利率還有機會重回0嗎？

現在美國利率高達5％，3、5年內要重回0利率可能性極低，原因就出在通膨仍處在相對高點。

以前通膨大約落在2%，現在已經來到3%，聯準會也預估未來通膨要重回2%以下非常困難，利率要降至低點也不容易。這也導致債券價格不太可能觸碰前高。

第二，美國政府花錢太狠

債券殖利率的組合，其實就是市場的供需。債券由政府發行，相當於供給，買債則等於是需求，如此則形成殖利率的走勢。

然而直到2034年，美國政府都處於財政赤字，且赤字佔到接近美國GDP6%以上，這就意味著未來十多年的時間裡，美國政府都需要大量舉債。

加上目前美國總統選舉，川普很有可能當選，普遍預期川普當選後會減稅以刺激經濟，政府收入又將減少，就更會需要舉債以應付開支。供給又增加的情況下，若是需求沒有跟上，那債券價格不僅不會上漲，還有可能下跌。

第三，「強力買家」消失

過去債券價格上漲，部份原因可以歸於美國政府自行買債，若是接下來沒有QE，這些債券還漲的動嗎？

過去幾次QE，規模從6千億到3.8兆，部分買的就是美國公債。2008年金融危機時，長天期債券直到宣布量化寬鬆之後，才出現明顯殖利率下跌，在那之前都是短天期作出反應。

以此推測9月降息，長天期債券也或許不太會有明顯波動。加上這次降息是屬於「預防性降息」，出現量化寬鬆的政策可能性也極低，債券市場就少了一個強而有力的買方。

第四，新台幣匯率影響

2022年美國暴力升息，但台灣並沒有跟著升息，這導致美元上漲、新台幣貶值，而接下來美國降息，台灣會跟上嗎？

目前央行表態「不一定要跟上」來看，接下來很可能出現美元貶值、新台幣升值的情況，而投資債券ETF，其中已經包含隱含的匯率風險，假設新台幣升值，債券市場賺到的價差，換回台幣後又會因匯率而打折。

綜合以上4點，就算降息，買長天期債券也不一定是「送分題」。

債券ETF到底能不能買？投資人應該先明確自己的目標，若是要賺價差就較不適合；但若是專注於殖利率表現，現在許多債券ETF是高於股票的，特別是投資級公司債ETF更是如此。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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