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降息前夕觀望 債券ETF受益人終止連五周創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
最新一周債券ETF受益人變化。（資料來源︰CMoney）
最新一周債券ETF受益人變化。（資料來源︰CMoney）

根據2024年7月26日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，91檔債券ETF的受益人最新一周呈現微幅減少823人，終止連五周創新高；不過，統計今年來仍增加656,230人，總受益人來到1,771,873人。進一步觀察，上周受益人增加的有30檔，以周增加人數來看，群益ESG投等債20+（00937B）受益人數增加2,270人最受債券投資人青睞，也是唯一周增加人數超過千人的債券ETF

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，從天期來考量，天期越長的債券因對利率變動的敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度相對高，投資人可優先自長天期投等債來做選擇。就投資標的優化的角度來評估，若能進一步挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，亦有助提升投資成效，長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰表示，聯準會延續暫停升息的決定，市場預期最快第3季可能降息，債市多頭將起，投信發行的債券ETF也受到投資人追捧青睞，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市。從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。降息前，市場偏好鎖高利率的券種，其中，BBB級信評的非投資等級債最受青睞，由於其發債企業體質佳、違約率可控，加上收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。

ETF 債券ETF

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