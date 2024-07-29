台股ETF 拉回可布局

台股今年來上漲超過二成，統計今年來受益人增加前十大ETF中，台股ETF占七檔、債券ETF有三檔，顯示經濟表現強勁下，股票型商品仍受青睬。法人表示，台股基本面無虞，加上9月聯準會降息機率可期，投資人可趁拉回之際逢低布局。

根據CMoney統計今年來至7月26日的ETF受益人數表現，類型中以台股ETF占據第一，包括：群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、富邦台50、元大高股息、大華優利高填息30、元大台灣高息低波，共計七檔；債券ETF則有群益ESG投等債20+、國泰20年美債、元大美債20年等三檔。

今年來受益人增加前十大ETF

依增加人數排序，群益台灣精選高息增加43萬4,066人奪冠，復華台灣科技優息增加32萬6,810人奪亞軍、群益ESG投等債20+增加20萬1,799人位居季軍，接下來為國泰永續高股息增加15萬3,655人、富邦台50增加14萬7,238人、元大高股息增加11萬5,931人、國泰20年美債增加10萬5,398人、元大美債20年增加10萬5,249人、大華優利高填息30增加8萬7,808人、元大台灣高息低波增加7萬441人。

元大投信表示，台股ETF布局策略可從三個角度思考。第一，外資持續看好台股表現，尤其看好「成長型高股息標的」。以目前市場千億以上高股息ETF來看，例如元大高股息採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，即隱含成長因子在內，此選股定義也與外資報告所謂成長型高股息標的定義符合，涵蓋成長型高股息成分股的檔數相對多，未來若外資持續回流台股權值股，將有望受惠。

其次，從低波動角度來看，可選擇成分股彼此之間的股價相關性低，與其他高股息ETF的持股重疊率也低，可大幅降低齊漲齊跌風險，且設計有本益比評估，自動針對成分股進行低買高賣換股邏輯，累積的資本利得提供未來穩定配息基礎。最後則是價值投資，可參考巴菲特價值投資哲學。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，在投資等級債中，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，債信品質與收益優勢兼具，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期。

此外，當前美國經濟情勢、勞動市場有所降溫但穩健，薪資仍成長但增速放緩，得以為消費力道提供支撐，服務業擴張轉趨溫和但能避免過熱激發通膨再起，因此升息可能微乎其微。