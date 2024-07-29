台股上沖下洗 國泰投信董座張錫：免驚！推分批布局科技型ETF

台股才剛歷經上半年大漲超過28.45%，超越2023全年的驚奇表現，26日又迎來強颱過境，單日下跌752.63點，收盤22,119.21點，跌幅3.29%，創史上次大收盤跌點。對此，國泰投信董事長張錫表示，台股之前漲多，時序進入第3季後，有美國大選、企業財報等雜訊干擾，投資人容易信心動搖獲利了結。但AI大趨勢未變，台股急跌其實就是分批布局的機會。

張錫建議趁價格拉回時，分批布局波動較大的科技型ETF，即使現在跌得大，也會是未來跑得較快的趨勢產業，像是國泰台灣5G+（00881），可以看到投資人越跌越買，受益人數持續上升中，信心強大。

張錫分析，美股通常在第3季表現較弱，但第4季又會開始轉強，大多是全年最佳的季度。且不只美股在第3季表現較弱，台股在第3季表現通常也會較為震盪，平均的季度漲跌為下跌2%，但如同美股趨勢，第四季後的台股通常又會重返強勢，甚至第4季延續到第1季的上漲機率高達7成以上，合理推估面對市場短期的回檔，應可不必過度擔憂。

國泰投信ETF研究團隊表示，面對回檔，更要精挑細選未來更具漲相的投資標的，科技型ETF不意外仍會是之後長線的成長重心，今年受惠於AI半導體領導企業的台積電（2330）、鴻海（2317），聯發科（2454）等大型權值股上漲，以及輝達概念股、蘋果新機供應鏈等題材帶動下，多檔「含積」的ETF屢創歷史高價，其中，00881市價從年初的不到20元，一度拉升到最高超過27元，隨著大盤回檔，00881股價也從27.35元回落到上周五的24.11元，讓投資人趕忙殺進場撿便宜，僅週五單日就有超過3萬多張的成交量。