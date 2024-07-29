00940再度跌破發行價…每月5千績效負34元！ 知美「暫不停扣」：愛之深責之切

每個月無腦扣款5000元，定期定額00940，連續3個月究竟可以賺多少？

再度跌破發行價，00940自救會重新啟動出發？

2024年04月01日，今年話題熱度最高的00940元大臺灣價值高息，正式掛牌上市，知美每個月15號開始，無腦扣款5000元，定期定額00940，目前已經連續扣款4次，3個月時間究竟可以賺多少？

答案是：負的34元，總共持有2張00940，總投入成本1萬9983元，知美製作貼文當下，再度跌破10元發行價，市場價格9.92元、成交均價9.96元，帳面損益負的110元，報酬率負的0.55%，就算加上已經領到手的現金股利76元，實際的含息總損益仍然是負的34元。

2024年07月23日，元大投信官網公告，00940元大臺灣價值高息，預計8月份除息再配現金股利0.05元，利用公告當天的收盤價格9.92元計算，單次配息率0.50%，年化配息率6.05%。

除了市場價格再度跌破發行價，年化配息率6%也不是特別亮眼，2024年05月03號，00940受益人數高達99萬8196人，隨後經歷台積電大漲，市值型ETF績效驚人，00940公布首次配息0.05元，一張50摳自救會網友罵翻天，目前最新受益人數剩下91萬8232人。

00940本次配息資訊如下：

配息金額：0.05元 最後買進日：2024年08月07日 除息日：2024年08月08日 配息日：2024年09月02日

真的是愛之深責之切，定期定額940計畫暫不停扣！

有時候新成立的ETF，只是需要更多的時間證明自己，00940成立以來，短期績效不夠亮眼，但也並不能夠代表，未來的長期績效表現就會不佳，00940選擇今年高點發行，碰巧又碰上市值型漲勢更好，台積電領漲把高股息甩在後頭，導致當初成立的時候聲量有多高，現在就必須承受更大的壓力來想辦法證明自己。

2023年的時候，高股息年度績效更勝市值型，今年2024年變成市值型更勝高股息，ETF的績效表現，我們沒有辦法準確預測，定期定額的概念很簡單，就是利用長期平均價格持有，善用股息再投入複利效應創造最大優勢，當然，投資並非穩賺不賠，知美用來投資的資金，都是被套牢20年也不會影響生活的錢財，開始參與市場很簡單，但是要持續參與市場很困難，選擇適合自己的投資商品，調整成適合自己的投資方式，知美祝福大家2024能夠繼續賺大錢，財源滾滾來！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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