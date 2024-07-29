國泰投信董座：台股急跌就是分批布局科技ETF的機會

台股才剛歷經上半年大漲超過28.45%，超越2023全年的驚奇表現，上周五又迎來強颱過境，單日下跌752.63點，收盤22,119.21點，跌幅3.29%，創史上次大收盤跌點，對此國泰投信董事長張錫分析，台股之前漲多，時序進入第三季後，有美國大選、企業財報等雜訊干擾，投資人容易信心動搖獲利了結。但AI大趨勢未變，台股急跌其實就是分批佈局的機會，建議趁價格拉回時，分批布局波動較大的科技型ETF。

張錫指出，即使現在跌得大，也會是未來跑得較快的趨勢產業，像是已觀察到國泰投資人對00881越跌越買，受益人數持續上升中。

張錫也分析，美股通常在第三季表現較弱，但第四季又會開始轉強，大多是全年最佳的季度。且不只美股在第三季表現較弱，台股在第三季表現通常也會較為震盪，平均的季度漲跌為下跌2%，但如同美股趨勢，第四季後的台股通常又會重返強勢，甚至第四季延續到第一季的上漲機率高達7成以上，合理推估面對市場短期的回檔，應可不必過度擔憂。

國泰投信ETF研究團隊則表示，面對回檔，更要精挑細選未來更具漲相的投資標的，科技型ETF不意外仍會是之後長線的成長重心，今年受惠於AI半導體領導企業的台積電、鴻海，聯發科等大型權值股上漲，以及輝達概念股、蘋果新機供應鏈等題材帶動下，多檔「含積」的ETF屢創歷史高價，其中國泰台灣5G+(00881)市價從年初的不到20元，一度拉升到最高超過27元，隨著大盤回檔，00881股價也從27.35元回落到上周五的24.11元，讓投資人趕忙殺進場撿便宜，僅週五單日就有超過3萬多張的成交量。

國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，00881持股以台灣科技國家隊為主，其中有三成是台積電，這幾日台積電股價雖然受到籌碼面影響，拉回幅度較大，但台積電擴廠及獲利都在穩健成長中，訂單量顯著成長，基本面跟成長性無虞，加上00881還有鴻海、聯發科，以及廣達、和碩、緯創、台達電等蘋概股，真正是「有積、含輝又有蘋果光」的ETF，相較美股科技股的本益比太高，股價略為偏貴，台股科技型的00881 更是物美價廉，即使現在有跌，未來也可望是跑得更快的ETF大黑馬，是接下來8月除息ETF的熱門焦點。