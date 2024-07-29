台股大漲220點 ETF電子金融三族群鋒頭健

受美股上周五全面大漲激勵，台股今日大漲，盤中最高漲352點，加權指數來到22471.4點，雖然之後漲幅收斂，但截至上午10點左右，加權指數仍在22300點之上，包括倫飛（2364）、橋樁（2062）、錸德（2349）、京城（2524）、潤弘（2597）、新美齊（2442）、走著瞧-創（6902）、怡華（1456）、冠軍（1806）等等9檔個股亮燈漲停。而權王台積電亦絕地反攻，大漲23元、漲幅2.38%，最高價來到948元。

在成交量方面，金融股以最近有增資題材、開始現增抽簽的新光金成交量最大，截至上午10點成交量已超過75000張，元大台灣50反1居次，成交量約69000張、而同樣為元大所發行的元大台灣價值高息、元大美債20正2的成交量亦分別超過3萬張、28000張，而復華台灣科技優惠、群創成交量也分別有54000張、48000張的水準，為成交量名列前茅的個股、ETF。

引人矚目之處在於，在上述成交量居前六大標的，除了新光金、群創之外，其他全部都是ETF，其中有三檔均由元大所發行，也反映出市場投資人在台股高檔震盪之際，以ETF為其主流布局以避險的用意。倘若以成交量最大的前三十檔個股來看，包括群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大高股息這三檔高股息ETF亦有入榜。

除了電子股，今日金融股也成為交易重點，截至上午10點，包括新光金、開發金、玉山金、中信金等四檔金控股，在金融股中成交量最大，亦名列全體上市櫃股前30大成交量名單。