長天期債券ETF 買氣降溫

迎接美國聯準會（Fed）在下半年降息，國人持續買進長天期債券ETF，特別是20年期以上投資等級債及公債ETF。不過，相較於年初的旺盛買氣，最近的申購金額已縮水。

在今年第1季的前十檔熱賣境內基金及ETF中，債券ETF就占五檔，與台股高股息ETF分庭抗禮，且多檔債券ETF單月吸金金額都超過100億元，主要受惠於年初時市場強烈期待Fed上半年就會開始降息。

不過，Fed降息時間一延再延，加上台股迭創歷史新高，債券ETF人氣不及台股高股息ETF。

到了6月，在前十大熱銷基金及ETF中，債券ETF只占兩檔，且申購金額也不如年初。

境內基金資訊觀測站統計，在6月，債券ETF吸金冠軍是群益ESG投等債20+（00937B），單月淨流入106.7億元，是唯一仍能吸金100億元的債券ETF。

群益ESG投等債20+去年11月底募集以來，月月吸金金額都超過100億元，到周五（26日）的最新規模來到1,937億元，為債券ETF第二大、所有ETF第七大，成長速度為債券ETF第一。

國泰20年美債6月淨流入金額為76.9億元，為吸金亞軍。

這檔ETF去年底規模僅778億元，但今年以來瘋狂吸金，自成立以來已12次追加募集成功，最新規模成長到1,769億元，今年來規模增加逾一倍，成為規模第三大的債券ETF、所有ETF第八大。

6月債券ETF熱銷季軍為元大AAA至A公司債，單月進帳63.3億元，主要布局20年期及以上公司債，已連四月享有資金淨流入，最新規模來到1,633億元，成為規模第四大的債券ETF、所有ETF第十大。

緊接著是國泰10Y+金融債（00933B），6月單月吸金47.2億元，是前五大熱銷名單天期最短的債券ETF。這檔ETF自去年10月成立以來就備受青睞，目前規模已成長到591億元。

第五名為台新美A公司債20+（00942B），這檔是今年3月底募集的新產品，布局美國20年期以上A級公司債券，6月淨流入36.5億元，最新規模來到105.2億元。