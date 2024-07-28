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海外股票ETF 生技、地產最夯

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
生技示意圖。 路透
生技示意圖。 路透

近期金融市場經歷一連串震撼，包括美國總統候選人川普遇襲與現任總統拜登宣布退選、美國對大陸晶片禁令更趨嚴格、企業財報表現不一，國際股市波動再起，但仍有部分市場與產業表現突出。統計投信發行的海外股票ETF，7月以來績效以生技與地產相關ETF表現較佳，在前十強中占據六席。

7月來海外股票ETF漲幅前十強
7月來海外股票ETF漲幅前十強
群益那斯達克生技（00678）ETF經理人李鈺涵表示，從產業基本面來看，生技醫療產業經歷三年低迷後，展現明顯的復甦跡象，製藥企業在市場募集金額節節升高，以及行業併購活動的增加。醫藥產業因具備專利性及獨特性，向來具備較強的議價能力，公司可將部分成本轉嫁給消費者，當未來藥品售價上調後，產業整體獲利率也將由谷底回升，產業前景看好，建議投資人不妨透過生技ETF來掌握行情。

富邦基因免疫生技ETF經理人蘇筱婷指出，上周基因生技股逆勢上揚，能在此波市場震盪中展現強勁韌性與潛力，主要受惠於Fed降息預期提高可望推升中小型股獲利表現，帶動行業整體上漲。未來隨Fed降息周期確立，推動生技股資金逐步回流，基因免疫生技股因具有低估值優勢，及大型製藥公司加速併購題材加持，行業中長期表現可期。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，全球貨幣政策方向逐步明朗，金融緊縮環境不再，在直投商用不動產投資交易出現築底跡象，而在AI科技與電商發展趨勢延續下，包括資料中心、通訊電塔等標的需求仍處順風，加上後續若啟動降息，對REITs具正面效益，建議投資人透過美國地產ETF布局，網羅多元投資契機。

ETF 生技股

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