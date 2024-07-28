從全押0050跟美股碰「疫情爆發」後觀念變了！小師傅：00878於萬五時全力加碼

講真的，最近這樣連續的跌法讓我想到疫情那段套牢的日子。我當時覺得股市長期趨勢必然是向上的，那投資市值型肯定沒問題的。

就算被套住，了不起1～2年就漲回來了，所以那時候對市值型很有信心，直接投入80%資金All in市值型和美股，留了20%現金當作加碼金。

但是誰知道All in完馬上就碰上疫情爆發，後面20%的加碼金因股市低迷了太久，銀彈早就消耗殆盡。

最慘的是，之後我的本業也因為疫情的關係工作被強迫休息，沒有薪水；而我的副業計程車也完全沒有生意，疫情的時候根本沒有人敢坐計程車。

等於我的本業和副業都沒有收入，但是生活還是要過，所以當時只有馬上加入了跑外送行列，補貼一點收入和一些加碼銀彈。

現在想起來，這段經歷讓我對投資的看法發生了根本性的轉變。我開始轉向追求高股息投資，因為只有穩定的現金流才能讓人有源源不絕的資金加碼，自動形成定期定額模式。對我來說，股災時還有股息可以領，真的比較安心。

還好我當時正好發現了質押這個工具。我把我的全部市值型股票放入質押庫，把被套牢的股票資金活化出來。

當時在萬五的時候全力加碼00878。我當時的心是非常堅定的，我就是要現金流，不要再市值型的股票。可能很多人會說，如果當時是全部買入0050或者是正2的話，肯定會賺更多。但是我跟你講，如果我當時是買0050或正2，以我對我自己的了解，我一定早早就賣了，怎麼可能抱到現在呢？很可能賺得比現在還要少。

如果這次真的很不幸的一直跌下去，你有想過這段時間要怎麼熬過去嗎？

對於目前持有的股票，你有安心嗎？

你會不會擔心高股息配息不如以往？

對我來說，即使股息真的減少，也不會影響我的心情。

因爲我從來不覺得10％的股息是一個常態，很多人的胃口都被ETF不良競爭給養大了，請莫忘初衷，幾年前，對於存股族來說，只要股息超過5%都已經是高股息，有多出來的是驚喜，是小確幸了。

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